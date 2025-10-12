Primer examen de Borja Jiménez en El Molinón

El Molinón vuelve a subir el telón para recibir, esta vez, al Racing de Santander de un viejo conocido como José Alberto López. A ... diferencia de las anteriores actuaciones rojiblancas de esta temporada, el Sporting estrena protagonista principal.

Borja Jiménez tomó el testigo de Asier Garitano después de que este fuera destituido de su cargo tras encadenar la quinta derrota consecutiva en la Liga ante el Castellón. Esta tarde (16.15 h.) se presentará ante su nueva afición con la exigencia de ganar y gustar.

«Nos vamos a encontrar un Molinón alegre y respetuoso durante el partido porque ellos saben que les necesitamos», advirtió ayer el entrenador sobre el ambiente que se espera encontrar en su puesta de largo.

El preparador desea que el sportinguismo juegue su partido, aunque también es consciente de que «somos nosotros los que tenemos que darles a ellos ese empuje dentro de los mínimos exigibles como la presión, la verticalidad y la agresividad».

Jiménez sabe al lugar al que acaba de llegar y ayer lo demostró al indicar que «esos mínimos de los que hablo son lo que siempre le ha gustado a El Molinón y vamos a intentar conseguirlo, aunque no es algo que sea sencillo. Se necesita más tiempo para ello». Una declaración de intenciones de lo que quiere conseguir con su nueva plantilla en esta etapa en el banquillo rojiblanco.

Si el viernes fue Pablo Vázquez el que hizo una radiografía del vestuario, ayer le tocó el turno al técnico. «Me he encontrado a un grupo con muchas ganas de revrtir esta situación. Han entendido que hay que dar un pequeño matiz. a lo que están haciendo», apuntó.

No parece que vaya a realizar ninguna revolución en el once inicial, aunque no se descarta que pueda cambiar alguna pieza, sobre todo en la línea defensiva. «Hemos dado algunos matices de lo que queremos que sea el Sporting a corto plazo, que tengan claras dos o tres premisas que tienen que ser innegociables como la agresividad en el bloque defensivo y ver nuestras virtudes», expuso ayer Jiménez en la Escuela de Fútbol de Mareo.

En sus días de preparación para el duelo de esta tarde también «matizamos algunos detalles del trabajo de Asier. El equipo tiene muy buenas cosas de bases, hay muchas cosas que son muy válidas para nosotros».

El objetivo para esta tarde es claro: romper la dinámica de malos resultados del último mes con una victoria. «Los jugadores tienen la sensación de culpabilidad, pero quieren darle la vuelta a todo. Lo vamos a hacer ante el Racing de Santander, tienen ese convencimiento», expuso sobre las intenciones inmediatas del equipo.

Para ello, admitió que el Sporting necesita algún retoque. No quiere volver locos a los jugadores con nuevas ideas de juego, simplemente pretende mejorar las prestaciones de un grupo que considera más que aceptable: «Veo un equipo que tiene velocidad para atacar con jugadores que van muy bien al espacio, que necesitan ataques cortos y verticales. En el centro del campo hay jugadores de buen primer pase, gente con envergadura que puede llegar al área, laterales altos y cortos… Es una plantilla versátil y a nivel ofensivo hay mucho talento. Defensivamente queremos darle algunos matices para entender las diferentes situaciones de los partidos».

Un partido abierto

El primer examen de Borja Jiménez no será sencillo. El Racing de Santander de José Alberto López no es un rival cualquiera en Segunda División. El preparador lo saber. «José Alberto viene a su casa, por lo que me espero un Racing de Santander agresivo. Vienen de ser muy superiores al Málaga tras una expulsión, pero será un partido muy abierto. Las defensas van a tener que defender en espacios abierto, será un buen partido. Creo que de los mejores de la categoría», advirtió.

Será interesante comprobar la idea que tiene el nuevo entrenador del Sporting para detener ataques verticales y rápidos con una línea defensiva cuya mayor virtud no es la velocidad. Ahí puede estar una de las claves del partido.

El Racing es un equipo con mordiente arriba que intentará aprovecharse de la caída en picado del Sporting de las últimas jornadas, aunque José Alberto ya señaló en Santander que «cuando llega un entrenador nuevo, todo cambia». Y ese es el cambio que espera El Molinón de su equipo ante un gran rival. El sportinguismo quiere volver a ver ganar a sus jugadores y dejar atrás el último mes y medio.

«Hemos intentado llevarlo con la naturalidad que requiere el momento. Esta situación llega por detalles, pero hay partidos que pudieron ser diferentes. No me he encontrado a un grupo triste ni decaído. Quieren que empiece el partido ya para demostrar que su nivel es mejor al demostrado en las últimas semanas», subrayó Borja Jiménez.

El de esta tarde será un duelo especial para los dos entrenadores. Para José Alberto porque vuelve a casa y para Jiménez porque se estrena en el banquillo rojiblanco. «No me ha dado tiempo a pensar en cómo será mi debut, pero ahora que lo pienso se me pone la piel de gallina», afirmó con una sonrisa.

Empezar con buen pie es también uno de los objetivos de Jiménez. Para ello, parece que no tocará en exceso el once inicial que ya usaba Garitano. Podría formar con Rubén Yáñez en la portería, una línea de cuatro defensas formada por Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin y Diego Sánchez. Un centro de creación con Nacho Martín como pivote junto a Corredera y César Gelabert. Además de los tres hombres de ataque que apenas tienen recambio en el banquillo como son Gaspar Campos, Dubasin y Juan Otero.

Sin revoluciones y con alguna permuta que interprete el preparador rojiblanco que le puede dar su toque personal al equipo, el Grupo Orlegi inicia su quinto proyecto al frente del Sporting. Una victoria ayudará a creer.