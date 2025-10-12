El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Sonriente.Borja Jiménez sigue con una sonrisa un ejercicio de sus futbolistas en un entrenamiento de esta semana. ARNALDO GARCÍA
Sporting de Gijón - Racing de Santander (Domingo 16.15 h.)

Primer examen de Borja Jiménez en El Molinón

El técnico se estrena con el Sporting ante el Racing de Santander con la idea de «darle a la afición lo que siempre le ha gustado»

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Molinón vuelve a subir el telón para recibir, esta vez, al Racing de Santander de un viejo conocido como José Alberto López. A ... diferencia de las anteriores actuaciones rojiblancas de esta temporada, el Sporting estrena protagonista principal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

