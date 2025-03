Los problemas físicos de Marc Valiente condicionan el 'once' El central no se entrenó, al igual que Cristian Salvador, y tiene difícil llegar al duelo del sábado

A. MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 5 de diciembre 2019, 03:56 Comenta Compartir

A tan solo dos puntos del descenso, la necesidad de ganar se ha disparado para huir de una crisis que se está acentuando con el paso de las semanas. «No es una final, pero sí es vital», asume Babin, uno de los capitanes del vestuario. «Nuestra idea es hacernos con los tres puntos y volver a hacernos fuertes el sábado», subrayó el defensa, afanado en olvidar lo sucedido en El Molinón ante el Numancia y Tenerife. «Queremos volver a ganar», reiteró. «Tanto el vestuario como el cuerpo técnico y la afición necesitamos una victoria», insistió.

El central de Martinica es uno de los fijos en la alineación, que podría ser muy similar a la composición de la que el Sporting exhibió ante el Mirandés. Cada día parece más evidente que José Alberto repetirá la misma defensa que usó en Anduva. Marc Valiente no se entrenó ayer y tiene muy difícil llegar a tiempo al decisivo duelo del sábado. Si no está, el técnico podría apostar por Molinero, Córdero y el propio Babin. Tampoco parece que pueda llegar otro de los tocados, Cristian Salvador.

«Defensivamente estamos muy bien, pero ahora solo nos falta el gol», señaló de forma tajante. «Me preocuparía si no tenemos ocasiones, no estamos finos en ese aspecto», volvió a reiterar el internacional por Martinica.

No quiso en cualquier caso el defensa del Sporting señalar a nombres propios en el problema del gol. Babin rebajó la responsabilidad de los delanteros, especialmente 'secos' este curso, en un ejercicio solidario de autocrítica y apuntó más a un déficit coral. Un mal global. «El gol es responsabilidad de todos, empezando por mí en las estrategias ofensivas», comentó el central, autor de un tanto en lo que va de competición.

Tampoco rehuyó a hablar a la envergadura de la crisis en la que está inmerso el equipo, sin tiempo para pensar más allá que en el próximo partido. «No miramos el calendario, solo pensamos en el partido del sábado y en ganar los tres puntos», recalcó.

El central apuntó que el vestuario «tiene muy claro lo que debe hacer» y «en que debe mejorar». En ese mismo marco de responsabilidades, Babin reiteró el respaldo del equipo al cuerpo técnico, desde hace semanas en una posición vulnerable y comprometedora, aunque desvinculó a los jugadores de tener otras responsabilidades mayores. «Nosotros estamos con José Alberto, pero no tomamos las decisiones», apuntó, atribuyendo esas exigencias «al club». «Nosotros estamos ajemos a lo que sucede fuera de los entrenamientos y los partidos. Las decisiones del club no dependen de nosotros y estamos ajenos a los aspectos extra deportivos que no nos interesan», insistió el defensa francés.

Más noticias José Alberto continúa con su apuesta por los canteranos