Sporting | «Es un proyecto muy serio»

Tras una temporada concluida lejos de los objetivos marcados por el club, el Sporting se sumergió en un proceso de profunda reflexión interna. Se detectaron los errores cometidos en el diseño del proyecto anterior y se aprovechó la coyuntura para reajustar con tiempo la estrategia a desarrollar de cara ak siguiente mercado de fichajes.

Dos meses después de finalizar la competición ante el Cádiz, el Sporting ha reajustado el proyecto con la llegada de fichajes avalados por los profesionales. «Han dado un salto cualitativo importante. Tienen un equipo que aglutina talento y experiencia, dos condiciones básicas para aspirar al ascenso», apunta el técnico Rubén de la Barrera, ahora en el Al-Ahli Doha qatarí.

«Javi Fuego es un acierto indiscutible y Manu García es un futbolista distinto. Manu siempre me ha llamado mucho la atención. Si se adapta, tiene talento para marcar diferencias. Viene de una competición importante y ha evolucionado mucho en los últimos años. Es un acierto», expone el entrenador coruñés, que recuerda la actuación del mediapunta en un amistoso disputado en la ciudad francesa de Tarbes entre la Real Sociedad y el Tolouse (2-2). «Conocía perfectamente a Manu y sabíamos del talento que tenía, pero aquella tarde me sorprendió por su facilidad para desprenderse de los defensas 'realistas', algunos internacionales», señala De la Barrera, que destaca el talento del canterano, pero recuerda que «con 21 años todavía es muy joven y tiene tiempo por delante para progresar».

«Nada te garantiza el éxito, pero creo que el Sporting ha acertado en la planificación y han hecho un trabajo muy serio en todos los sentidos», considera José Luis Oltra, que batió el récord de puntos de Segunda con el Deportivo. «Javi Fuego me recuerda a Álex Bergantiños. Es un futbolista veterano, experimentado y que será un líder tanto dentro como fuera del campo». De la misma forma, el entrenador gallego Luis César Sampedro, que dirigió al Tenerife el pasado curso, destaca la incorporación de Fuego, un «fichaje que agrada cualquier técnico» por su «elevado compromiso» y «carácter».

«Su incorporación es un acierto porque tenía ofertas de Primera y además es un futbolista muy valorado por los profesionales en toda España», señala el valenciano, que prefiere ser «cauto» respecto a las posibilidades del Sporting para ascender, consciente de la «dificultad y particularidad» de la competición, aunque reivindica «el trabajo» realizado por el club: «Se han firmado jugadores con experiencia en el mercado nacional y los fichajes llegan en propiedad. Son incorporaciones para varios años y no hay tanto futbolista cedido, que a veces conlleva riesgos». «Es importante que tengan la plantilla tan definida cuando falta un mes para que termine el mercado de fichajes. Al final los resultados de la pretemporada no son importantes. Les va a ayudar mucho para minimizar el proceso de adaptación del equipo», considera De la Barrera. «No solo han acertado con los fichajes. También han mantenido jugadores que han demostrado ser diferenciales en la categoría como Mariño, Babin o Djurdjevic que, en especial, me parece un delantero muy bueno », reitera Oltra. «Han hecho un proyecto serio. Ahora lo importante está en lo que suceda en la competición», sostiene Sampedro.

«La temporada pasada fue complicada, aunque tenían una base buena. Ha logrado mezclar cantera y experiencia», señala Anquela, técnico del Deportivo, que cree que el Sporting siempre«es un claro candidato al ascenso».