Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Sporting de Gijón 1 - 0 Las Palmas: un empate inteligente

La plaga de bajas asustaron a Borja Jiménez ante un rival del potencial de Las Palmas. El objetivo era no perder. Por eso dispuso el sistema más defensivo que se recuerda en El Molinón. Dos laterales por banda y dos medios de contención. El ataque se reducía a Gelabert escorado, con más mentalidad defensiva, y Amadou de Robinson Crusoe.

Los canarios llevaron el peso del partido, pero con lentitud y miedo a que el Sporting les sorprendiera. El conjunto gijonés se defendió bien y con mucho orden. Yáñez solventó de forma espectacular la ocasión del primer tiempo. Tras el descanso se mantuvo la presión territorial de Las Palmas, con una defensa numantina de los gijoneses. Un tiro al palo de Lokovic y un disparo de Guille Rosas fue toda la artillería que se vio. Hubo bastante más emoción que futbol.

Fue un empate inteligente, tejido con un dispositivo muy solidario, laborioso y disciplinado. El míster acertó. Con el fondo de armario que tiene este Sporting, el punto es un éxito, a la vez que provoca reflexiones. Con Corredera, Dubasin, Gaspar y Otero este partido se gana. Las Palmas no fue para tanto. La agresividad del Sporting lo amilanó. Y El Molinón pesó lo suyo. El problema es no tener opciones de recambio adecuadas. ¿Cortés? Está bien. Y el que lo fichó, también.

Los jugadores

7 Yáñez

Tuvo un par de intervenciones espectaculares. Siempre bien colocado, tuvo mando en su parcela, con decisión en las salidas. En su línea.

6 Kevin

Correoso, pero algo atropellado. Sufrió algunos problemas con Pejiño. Trató de solventarlos con agresividad. Tuvo el infortunio de lesionarse.

7 Pablo Vázquez

Fue un defensa práctico en los despejes. No se anduvo con contemplaciones. Bien en la anticipación, salvo en el remate del primer tiempo de Lukovic.

7 Perrin

Defendió con agresividad, a veces al límite. Fuerte en los despejes, autoritario en el juego aéreo y contundente en las vigilancias.

7 Diego Sánchez

Hizo un trabajo serio, muy concentrado, cerrando espacios. También enseñó algún escarceo ofensivo, pero sin apenas apoyos.

7 Guille Rosas

Controló su zona, con apoyos a Kevin para cerrar la banda a los canarios, con su estilo intenso. Suyo fue el único remate rojiblanco a portería.

6 Gelabert

Se movió en solitario. Aguantó bien el balón. Intentó hilvanar alguna jugada, sin apenas apoyos. Se dejó notar en un partido extraño para los atacantes.

7 Nacho Martín

Se desgastó en las labores de contención, con mucha presencia. Cortó mucho balones y cerró espacios. También intervinó en alguna acción de ataque.

5 Pablo García

Partido de trabajo, mirando más para atrás que para adelante, aunque en el primer tiempo ensayó el disparo en una ocasión. Estuvo bastante activo.

6 Amadou

Se fajó con la zaga canaria en solitario, a la que superó en varias acciones. Hizo un gran desgaste. Le faltaron opciones de remate. Agradó.

5 Manu Rodríguez

Entró de refresco. No acusó su debut en la Liga. Cumplió decorosamente, con un estilo templado y práctico. Colaboró en la contención.

S. C. Sin Clasificar Caicedo

Jugó los últimos minutos. Se fajó con los defensas canarios, pero lejos del área. Utilizó su corpulencia sin acciones de relevancia.

7 El entrenador Borja Jiménez

Estudió y planificó el partido con el objetivo de contener a Las Palmas. Las circunstancias lo aconsejaban. El sistema superdefensivo le salió bien.

La figura

8 Justin

Omnipresente. Controló el centro del campo con agresividad y anticipación. Fue un freno para el fútbol de los canarios. Excelente en la contención. Superior.