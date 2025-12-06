Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Real Sociedad B - Sporting de Gijón: Gelabert marca la diferencia

Gelabert hace un gesto con las manos para celebrar su gol ante el Real Sociedad B.

El Sporting recuperó la senda de la victoria en la Liga. Ganar es el primer espectáculo, incluso en partidos con más emoción que fútbol, como fue este caso. El triunfo gijonés en Anoeta se aseguró con un estilo más sobrio que brillante, adornado por un buen trabajo defensivo de equipo.

Borja Jiménez tiene que estudiar álgebra para hacer una alineación con una plantilla tan limitada. El abulense situó de inicio a Corredera, un buen organizador, de enganche y a Gelabert, un genial media punta, en la banda. El Sporting frenó el ímpetu donostiarra en el primer tiempo, una fase de fútbol sin chispa. Los únicos ataques fueron de los locales, con sólo un tiro de Ochieng en el que se lució Yáñez. Lo demás, amagos.

Tras el descanso, el Sporting salió más entonado. El espléndido cabezazo de Gelabert, culminando una acción sobresaliente de Diego Sánchez, fue el gol que necesitaban los rojiblancos. Proporcionó seguridad y provocó que los guipuzcoanos se aceleraran. Sólo hubo apuros aislados en una fase en la que destacó el trabajo defensivo, con un equipo bien ordenado, que superó también un quisquilloso arbitraje que cargó a los rojiblancos de tarjetas.

Gelabert marca la diferencia a la hora de ver fútbol. Este sábado no hubo mucho, pero con el palentino fue suficiente.

Los jugadores

6 Yáñez

Hizo una esplendida parada en el primer tiempo. El resto fue seguridad en la portería y decisión en las salidas. En su línea.

7 Guille Rosas

Controló su parcela con su estilo agresivo, con anticipación. Tuvo abundante trabajo. Se estiró en algún ataque y hasta tuvo una opción de disparo.

6 Curbelo

Mantuvo una línea de regularidad, con un estilo práctico. Bien posicionado, ganó la acción a los atacantes locales. Cumplió en el juego aéreo.

5 Perrin

Lo mejor fue su dominio de los balones por alto. Posicionalmente tuvo algunas dudas. En ataque se le vieron pocas virtudes. Discreto.

7 Diego Sánchez

La jugada de la asistencia del gol fue relevante. Bien en el primer tiempo, en el segundo se superó. Se mostró contundente y efectivo.

5 Justin Smith

Hizo un gran desgaste físico, con mucho recorrido. Primero como centrocampista y luego más adelantado. Destacó más por su trabajo de contención.

5 Nacho Martín

Mantuvo el tipo aceptablemente en un partido más de corte defensivo. Estuvo participativo. Mejor en la fase final.

5 Corredera

Corrió mucho, con una buena correspondencia defensiva, pero con un escaso rendimiento ofensivo. Al principio estuvo desubicado.

6 Queipo

Estuvo participativo y ambicioso, con un buen primer tiempo. Recuperó su estilo más escurridizo, aunque sin alternativas para finalizar.

5 Otero

Se fajó con los centrales guipuzcoanos, a quienes ganó bastantes duelos aéreos. Incordió, pero apenas encontró opciones de remate.

6 Pablo Vázquez

Expeditivo en los despejes, ofreció un buen control del juego aéreo. Estuvo bien situado. Fue un defensa práctico. Eliminó apuros.

5 Gaspar

Cumplió más como freno a los avances guipuzcoanos que a la elaboración de juego, pero se dejó notar en un par de acciones ofensivas.

5 Bernal

Aportó contención y control en el centro del campo, cuando el filial realista intentó presionar. Hizo un trabajo positivo.

S. C. Sin clasificar Manu Rodríguez

Entró en el tiempo de prolongación, sin apenas participación en el juego. Contribuyó a frenar algún contraataque donostiarra.

7 El entrenador Borja Jiménez

Dispuso un equipo bien ordenado en defensa, pero con un ataque irregular. Modificó las posiciones en el descanso. Se notó la mejoría.

La figura

8 Gelabert

Marcó un esplendido y decisivo gol. Emergió para retener el balón cuando más falta hacía. Fue el futbolista que puso algo de calidad en el partido.

