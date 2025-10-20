Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Valladolid-Sporting de Gijón: Dubasin revienta Zorrilla

Otero fue uno de los protagonistas de la jornada, por ser el autor de dos de los tres goles en el partido contra el Valladolid.

Manuel Rosety Gijón Lunes, 20 de octubre 2025, 10:15

El Sporting de Gijón volvió a ganar a domicilio en un campo complicado, ante un rival favorito para el ascenso. El dispositivo rojiblanco fue más inteligente y ordenado.

El Valladolid empezó con ambición, pero casi sin pisar el área. Con ventaja en el marcador, el Sporting se echó peligrosamente atrás. Por eso hubo algún problema esporádico, uno de ellos fue el empate en una jugada bien trenzada, con algo de fortuna para los pucelanos. En el primer tiempo no se vio mucho. Pérdidas de balón y excesivo sufrimiento por la banda izquierda, donde Peter creaba complicaciones.

Aunque el segundo tiempo tuvo un inicio parecido, la decoración cambió con el penalti a Dubasin. Se notó el pequeño paso que el Sporting dio hacia adelante. Permitió controlar la situación ante un rival acelerado que elaboraba sin fluidez frente a una defensa rocosa. El tercer gol, que parecía determinante, fue para enmarcar. Extraordinario Dubasin, el jugador clave. Antes había asistido a Otero en el primero y provocó el penalti del segundo. El '17' reventó Zorrilla.

El tanto local en la prolongación sembró alguna preocupación, pero esta vez la zaga gijonesa estuvo firme. Un detalle es que sólo hubo dos cambios, pese al cansancio de los delanteros. ¿De verdad la plantilla está compensada?

Los jugadores

8 El mejor Dubasin

Determinante. Asistencia en el primer gol, con una internada brillante, fue listo para fabricar el penalti y espectacular en el tercero. Está de vuelta.

7 Yáñez

Realizó algunas intervenciones espectaculares. Siempre tiene alguna parada clave. Bien colocado, con seguridad en la portería y decisión en las salidas.

6 Guille Rosas

Controló aceptablemente su parcela con agresividad y anticipación. Tuvo bastante trabajo. Prestó alguna colaboración ofensiva.

7 Pablo Vázquez

Estuvo contundente en los despejes, con una notable aportación en el juego por alto. Fue expeditivo y adoptó un estilo práctico.

7 Perrin

Categórico en el juego aéreo y en el mando en su zona. Alejó el balón de su área sin contemplaciones, con un estilo funcional.

6 Diego Sánchez

Pasó muchos apuros con Peter, sobre todo en el primer tiempo. Luego tuvo más apoyos. Estuvo mejor de central en la última fase del partido.

7 Justin Smith

Hizo un buen trabajo de contención en el primer tiempo, fase en la que también se estiró. Cortó bastante juego. Hizo un trabajo eficaz y a veces vistoso.

7 Corredera

Tuvo mucho recorrido, con control de balón y contención. Aguantó bien con una amonestación en un partido de desgaste. Participó en dos goles.

7 Gelabert

Tardó en entrar en juego, pero cuando se dejó notar lo hizo con florituras. Brillante el pase del penalti y genial el del tercer gol. Imprescindible.

5 Gaspar

Fue más práctico que lucido. Ofensivamente aportó poco. Tuvo que sacrificarse para frenar al lateral y ayudar a Diego. Acabó agotado.

8 Otero

Además del acierto en los goles, hizo un trabajo pegajoso de presión a la zaga rival, a la que le creó complicaciones con su insistencia.

5 Pablo García

Reforzó la banda izquierda con intensidad y anticipación. Cerró bien su parcela y hasta se estiró en dos ocasiones. Cumplió aceptablemente.

S. C. Sin Calificar Nacho Martín

Reforzó el centro del campo para asegurar el control de la parcela con ventaja en el marcador. Bien en el poco tiempo que dispuso.

El entrenador

7 Borja Jiménez

Hizo un planteamiento muy ordenado. Primero tuvo al equipo atrás. Después lo rectificó para acabar protegiendo el resultado. Revitalizó a Dubasin.