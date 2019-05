«Queremos que algunos jugadores vayan asomando la cabeza» José Alberto, ayer en la sala de prensa de Mareo. / ARNALDO GARCÍA «Estoy tranquilo porque desde el club siempre me han transmitido confianza y seguridad», asegura José Alberto sobre su futuro A. MAESE GIJÓN. Sábado, 25 mayo 2019, 02:16

No esconde la decepción y el disgusto que tiene tras la caída en picado del equipo en los últimos partidos. José Alberto López fue sincero, no escondió sus pensamientos sobre el momento en el que se encuentra el Sporting. «Hay que afrontar el partido con la mayor integridad posible», comentó el técnico sobre el duelo ante el Albacete.

Motivaciones hay pocas para los dos últimos encuentros del Sporting en la Liga, pero el técnico tiene trabajo por delante. Quiere aprovechar la circunstancia en la que se encuentra para que «algunos jugadores vayan asomando la cabeza de cara a la próxima temporada». Concretamente habla de Pedro Díaz. El canterano se sumó al trabajo del primer equipo y concluirá el curso en la dinámica del equipo de José Alberto.

El técnico combinará entre los futbolistas que quiere ver en acción con «los hombres que nos han dado mucho a lo largo de toda la campaña». Su idea es que los que concluyen su contrato, como puede ser Canella, puedan ser despedidos por la afición.

Pese a que el preparador aseguró en varias ocasiones que se centra en el presente y no piensa en el futuro, no tuvo más remedio que comentar su situación contractual con el Sporting. Tiene un año más de contrato y además afirmó que «estoy tranquilo porque desde el club me ha transmitido siempre confianza y seguridad en mi trabajo».

Una labor que gusta al aficionado o, al menos, así se lo ha hecho saber una parte del sportinguismo. «Estoy muy agradecido a la gente, lo que me transmiten es ilusión y agradecimiento porque ven que lo dejo todo. Todos los entrenadores cometemos errores y creo que es una virtud reconocer y aprender de los fallos», explicó.

Sin querer dar pistas sobre el próximo proyecto, explicó que «el director deportivo está permanentemente trabajando en la próxima temporada. En esa situación nos encontramos. Un entrenador de la casa como yo, está en contacto con Miguel y con el presidente para buscar las soluciones necesarias de cara a lo que está por venir. Ese es nuestro trabajo». Pero antes, toca terminar la Liga de la mejor manera posible.