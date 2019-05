Sporting | Djurdjevic: «No quiero cambiar de equipo»

En una rueda de prensa breve, de apenas siete minutos e íntegramente en español, con trece preguntas y otras tantas respuestas, Uros Djurdjevic (Belgrado, 1994) repitió hasta en cuatro ocasiones un único mensaje: «Quiero seguir aquí». Y expresó otras dos veces el mismo deseo: «Quiero subir con el Sporting a Primera División». Y en una soltó: «No quiero cambiar de equipo». En tiempos de poca certeza, con mucha ambigüedad, tanto el club, como el delantero, han dado en la última semana y media un portazo a las especulaciones, confirmando que el serbio será un futbolista capital en la temporada que se abrirá después de las vacaciones. El Sporting ha declarado al máximo goleador de la presente temporada como un elemento intransferible en su planificación, apoyado en una cláusula de rescisión bastante disuasoria (10 millones de euros que serían 20 en Primera) y en el propio deseo del jugador.

«Tengo tres años de contrato y solo pienso en el Sporting. Quiero quedarme aquí y subir a Primera con el Sporting porque esta gente, esta afición y el club merecen jugar en Primera», declaró ayer el futbolista serbio, con contrato hasta 2021 y por el que el Sporting realizó la inversión más fuerte de su historia hace casi un año, desembolsando 2,3 millones de euros por su propiedad al Olympiakos.

En la planificación que están cocinando en los despachos Miguel Torrecilla y José Alberto se ha tenido claro desde el primer momento que el futuro hay que edificarlo sobre futbolistas como el '23', un delantero de raza, con margen de crecimiento (tiene 25 años), altamente competitivo y que en una temporada tan compleja, con un duro proceso de adaptación en el que ha tenido que aprender hasta el idioma, tiene el octavo mejor registro goleador de Segunda a falta de una jornada. Con su segunda vuelta, podría haber llamado la atención de algún club de Primera.

«He marcado once goles, pero quiero muchos más», anunciaba antes de abrazar el descanso del fin de semana y enfilar la preparación del último partido. Pero, matizaba, «eso no es lo importante cuando el equipo no juega bien, ni ha conseguido meterse en el 'play off'». Antes de irse de vacaciones con su mujer y su hija, Andrea, el delantero tiene previsto mantener un último encuentro con Torrecilla para interesarse por el proyecto. Con todo, semanas atrás ya había un claro consenso en la familia Djurdjevic, con visitas regulares a Gijón de sus padres y su hermano Kristijan, que ayer estaba en la grada del número 1 -«no, no lo veo jugando aquí», atajó con una sonrisa-, de desoír cualquier tentativa y centrarse en el Sporting.

En Gijón, con su domicilio establecido en la calle Hermanos Felgueroso, también ha encontrado una estabilidad a una trayectoria que le ha llevado a pasar por seis equipos en nueve años. «Por esta afición y esta gente no quiero cambiar de equipo», enfatizó de inicio. «Si cambio ahora a otro, además, serían cuatro (equipos) en tres años y eso es mucho para un jugador. Quiero seguir aquí muchos años», razonó el delantero, obstinado en su deseo de hacer carrera en el Sporting. Incluso deslizó que pudo haber recibido alguna propuesta para cambiar de aires en los últimos meses, pero, reiteró, «solo pienso en el Sporting porque tengo contrato y en la cabeza la pretemporada».

La selección de Serbia

En el futuro solo vio crecimiento y ambición, sin atormentarse por un segundo año en la División de Plata. «Me gusta todo de aquí y mi adaptación creo que va muy bien. Llevo ya un año jugando aquí y la próxima temporada podemos hacer mucho más si subimos a Primera», apuntó uno de los futbolistas que esta temporada han mantenido la esperanza hasta el último segundo. «Quiero seguir», repitió una vez más, «porque esta gente merece jugar en Primera y este club es de Primera, y por eso quiero subir con el Sporting». También solicitó implícitamente altura de miras en el diseño del proyecto: «Mucha gente se irá y con nuevos jugadores seguro que podemos hacer más para la próxima temporada». No le quedó en el tintero ni la selección de Serbia, a la que se prometió regresar -ya fue convocado con la absoluta en 2017, pero sin debutar-, ansioso por dar guerra.