«No quiero que más niños tengan que venir a España en cayuco»

Sentados a su alrededor, con los ojos abiertos como platos y disparando preguntas de cuando en cuando, una treintena de niños del primer turno del Campus de Mareo escuchan atentamente la alucinante historia de Abdou Karim (Ziguinchor, Senegal, 1994). «Llegué con doce años en cayuco a España, a Canarias. Un par de meses después ya me vine para Asturias», relata con normalidad este antiguo inquilino de Mareo. «¿Qué es un cayuco?», pregunta un niño con timidez. «Un barco pequeño, como una patera», remacha él con total naturalidad. Ahí metido, sin que su madre supiera nada y siguiendo la travesía de su hermano mayor, pasó nueve largos días. «¡Ohhh!», se le escapa a alguno. Ahora, Abdou tiene 24 años y ha cincelado una nueva vida jugando al balón -estuvo en el Sporting hasta los 18-, pero, sobre todo, hincando los codos. Una condición innegociable para poder ingresar en su escuela. Fútbol y cultura.

Su historia, por más que la cuente, siempre provoca una mueca de asombro a los que la escuchan. Por más que él trate de suavizarla. «Mi viaje es un recuerdo muy duro porque fue un viaje muy duro, pero no soy ningún ejemplo. Cada uno escribe su historia desde que nace e intenta plantear sus objetivos. Unos lo consiguen y otros, no. Yo doy gracias desde que llegué. He ido luchando con la ayuda de la gente. Hoy en día soy maestro de Educación Primaria, estoy sacando el título de entrenador, he disfrutado del fútbol y tengo muchos amigos en Asturias», observa con orgullo.

Es viernes, mediodía, y fuera de la gran cabaña polivalente del campus hace un sol de justicia. Y lo que trae de vuelta a Abdou a Mareo, donde ejerció de canterano, entrenador y monitor del Campus -«en el Sporting se portaron muy bien conmigo y es mi casa», admite-, está fuertemente ligado a esa aventura de vida y al fútbol. Desde hace años está empeñado en construir una escuela de fútbol para niños en Senegal. A ella se sumó ya el Sporting, con una donación de botas del primer equipo y con todo el material que pueda recopilar antes de que termine el último turno.

«El fútbol ya no me quiere»

Los niños le preguntan por todo, sorprendidos por esa intensa travesía. Su escuela, explica, iba a llevar el nombre de su abuelo, pero por «un problema burocrático e informático» terminó con el de Abdou. «El fútbol ya no me quiere», bromea sobre su temprana retirada, provocada en buena parte por una molesta pubalgia, repitiendo con una amplia sonrisa que «estoy preparando el curso de entrenador, que quiero dedicarme a ello, y a ver si hay suerte». Y desde lo profundo de su corazón, más serio, finaliza con la causa que ha inspirado su escuela: «No quiero que más niños de 12 años tengan que venir a España en cayuco para estudiar y jugar al fútbol».