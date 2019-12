«Quiero volver al Sporting, pero no como entrenador» Abelardo, en un partido con el Alavés. / E. C. «Si me hubieran ofrecido el banquillo de la Selección habría dicho que no por la situación de Luis Enrique», asegura el preparador gijonés. «Tengo buena relación con Javier Fernández y estoy para lo que quiera, pero como técnico no me veo», asegura Abelardo J. A. G. GIJÓN. Miércoles, 4 diciembre 2019, 04:03

Si alguien pensó que había alguna posibilidad de que Abelardo tomara las riendas del banquillo rojiblanco como medida de urgencia esta misma temporada no va bien encaminado. El propio técnico gijonés desmontó esta teoría al asegura de forma tajante que no quiere volver a dirigir al primer equipo. Otra cosa es formar parte del organigrama del club. El 'Pitu' está dispuesto a ocupar una responsabilidad en el organigrama de la entidad, aunque sin precisa cuál.

Durante una intervención en el programa 'Tiempo Añadido', de la RPA, Abelardo reitera en varias ocasiones que no quiere tomar las riendas de un equipo por el que siente pasión y sufre «cada jornada». Recuerda la etapa que estuvo al frente de la nave rojiblanca en la que, a pesar de los éxitos de sus dos primeras campañas (ascenso a Primera y posterior permanencia), padeció la presión del cargo. «Lo pasé muy bien pero también muy mal. Mi familia lo pasó fatal», relata el entrenador, antes de precisar que no es lo mismo dirigir a un equipo de fuera (como fue en su caso el Alavés) a llevar el timón del club de tus amores. «Es una situación complicada, porque el entorno sufre mucho», añade. No es extraño, ante esta circunstancia, que Abelardo frene cualquier expectativa de regresar al banquillo del Sporting. Otra cosa distinta es que el club no haya realizado contactos para conocer su disponibilidad. «Algo pudo haber habido», desliza el 'Pitu' al ser preguntado por el interés del consejo en su vuelta. Sin embargo, titubea poco a la hora de insistir en que de entrenador «no volveré».

Esto no significa que se cierre las puertas del club que lo vio nacer como futbolista y en el que dio sus primeros pasos en el fútbol profesional. «Me gustaría volver en otra faceta», precisa un Abelardo, que destaca la «buena relación» que mantiene con el presidente, Javier Fernández, con quién ha mantenido contacto periódico desde que finalizó su etapa al frente del Alavés. Una de las opciones es que retorne para hacerse cargo de la dirección deportiva. Evita hablar de hipótesis y más teniendo en cuenta que Miguel Torrecilla todavía ocupa el cargo. «Son cosas que no me han planteado pero estoy para ayudar, aunque sea sin cobrar», revela.

Asume que el club tiene cosas que mejorar y prueba de ello, ahonda, son los resultados. «Es evidente que no se están haciendo bien las cosas», subraya el preparador, que defiende la continuidad en el banquillo de José Alberto y la apuesta del consejo por su continuidad ante las opciones que ofrece el mercado. Arroja incluso un hilo de esperanza al pronósticar un cambio de rumbo si el equipo consigue encadenar tres buenos resultados en las jornadas que quedan para alcanzar el ecuador de la competición. «Estará en la pelea por el 'play off'», asegura.

Al lado de su amigo

El nombre de Abelardo sonó como una opción remota cuando se hablaba de un posible relevo al frente del banquillo de la Selección. «No ha habido nada», zanja el gijonés que matiza no obstante que en ningún caso hubiera aceptado «por respeto a Luis Enrique y su situación». Sobre el conflicto generado entre 'Lucho' y Robert Moreno toma partido por su amigo, como no podía ser de otra manera. «Es una cuestión muy personal y ellos son los que lo saben. Luis Enrique ha dado su razón pero Moreno no. Yo obviamente creo a Luis», sentencia.