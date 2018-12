Las ramificaciones del Anxo Carro Babin se reencuentra mañana con Monteagudo, el técnico que lanzó su carrera JAVIER BARRIO GIJÓN. Viernes, 21 diciembre 2018, 03:25

Posiblemente no haya muchos partidos en España este fin de semana con tantas ramificaciones e ingredientes como el Sporting-Lugo, que devolverá a los rojiblancos al Anxo Carro casi un año después. A modo de aperitivo, el recuerdo de la pasada temporada está muy presente en el vestuario de Mareo. Un 3-1 festejó el Lugo, en el segundo partido de Jony con la rojiblanca, doloroso por las formas y la cuenta de méritos con la que finalizaron los gijoneses, extraños a contracorriente y desahuciados por el afortunadísimo gol que el portero local Juan Carlos firmó en el minuto 80 desde su campo. «Él me dijo después del partido que quería colgar el balón al área, pero que se fue envenenando y me cogió por sorpresa», explicaba Diego Mariño, el damnificado por esa carambola, días después. «Hemos hecho el mejor partido del año fuera de casa», lamentaba incrédulo por lo sucedido.

Al resquemor de aquella noche se unen componentes más personales, como la participación como rival de Juan Muñiz, canterano de Mareo de pura cepa, o el morbo por la presencia de Javi López, el entrenador del Lugo en el inicio de la temporada, en el cuerpo técnico de José Alberto. El club gallego despidió al técnico catalán de forma tan extraña como temprana, en un impulso del presidente Tino Saqués. El Lugo le propuso el mando de su proyecto en verano. Le firmó por dos temporadas y lo liquidó en la jornada once, con el equipo a un punto del descenso, pero sin haber caído en él, ocupando la decimoquinta posición de la tabla y después de pasar dos rondas de la Copa. Miguel Torrecilla lo repescó entonces para la dirección deportiva, colaborando también en una función de auxiliar de campo con José Alberto. El técnico gijonés se ha nutrido mucho esta semana del conocimiento de Javi López, sabedor de las fortalezas y debilidades del Lugo, que con Alberto Jiménez Monteagudo solo ha sido capaz de sumar ocho puntos más, con dos victorias, dos empates y tres derrotas. Tiene un poco más de aire con el descenso, pero tampoco mucho. Tres puntos le separan de la zona crítica.

Precisamente, Jiménez Monteagudo enlaza la otra historia. Esta se remonta a la llegada de Jean-Sylvain Babin a España, en 2008, a Lucena, una localidad de Córdoba de 40.000 habitantes. «No sabía hablar casi nada de español», rememora el central, quien recuerda con simpatía las dificultades que tuvo para salir adelante, pero, ironiza con cariño sobre aquella etapa, «terminé hasta hablando un poco de andaluz». En el vestuario de este modesto equipo coincidió ese primer año con el ahora entrenador del Lugo, que en mitad de esa misma temporada tendría una grave lesión de rodilla. Lo retiró como futbolista.

De aquel infortunio surgiría una doble oportunidad. Monteagudo, empujado por los problemas clasificatorios del equipo para el que había competido unos meses antes, comenzó a entrenar al Lucena en el tramo final de ese curso. Y logró la salvación en Segunda B en una emocionante última jornada en Cuenca. Babin, que tuvo un intermitente inicio, se subió al once para atornillarse cuando llegó al banquillo el preparador de Albacete, explotando, tras ese buen final, en la siguiente temporada. «Fue el primer entrenador que realmente confió en mí en España», admite Babin, junto a Mariño el futbolista del momento en el Sporting. 34 partidos y 4 goles dispararon el radar de Anquela, que veía mucho fútbol del Sur. Al año siguiente, ya competía en Segunda para el Alcorcón.

