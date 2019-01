El Rayo Vallecano, último escollo

El mercado invernal llega a su fin y con él, parece que también lo harán los movimientos en el Sporting. El club espera cerrar en las próximas horas la incorporación de, al menos, un jugador para intentar mejorar una plantilla que, con más de media temporada disputada, se encuentra en mitad de la tabla a ocho puntos del objetivo mínimo marcado a principios del curso.

Miguel Torrecilla vuelve a trabajar a contrarreloj en un mercado de fichajes y esta vez para reforzar un proyecto que no está dando los frutos esperados. El primer movimiento que quiere sellar el director deportivo es la incorporación de Álex Alegría, tal y como avanzó ayer EL COMERCIO. El delantero parece estar más cerca que nunca del Sporting, después de que en el Rayo Vallecano no haya logrado el protagonismo deseado. El principal escollo para que la operación cuaje es precisamente las trabas que está poniendo el conjunto rayista, que no quiere dar su brazo a torcer hasta que tenga un sustituto.

Otro viejo conocido por el sportinguismo podría tener la llave para que se cierre la negociación, ya que Michael Santos podría dejar el Leganés para recalar en la entidad vallecana.

Torrecilla busca aligerar la plantilla para reducir la masa salarial y poder hacer dos fichajes

El Betis buscó acomodo al delantero en un equipo de Primera para que disfrutara de minutos, pero después de media campaña completada, el futbolista desea cambiar de aires y recalar en el Sporting.

Su confianza en Torrecilla, que ya lo llevó al conjunto verdiblanco, es total y entiende que Gijón es su mejor destino para volver a sentirse importante en un terreno de juego. La necesidad de firmar a un goleador en Gijón es capital, por lo que su papel como rojiblanco ganaría peso respecto al rol que desempeña en el Rayo, a la sombra de Raúl de Tomás.

Pese a que el director deportivo basa gran parte de sus incorporaciones en el mercado internacional, parece poco probable que en esta ocasión apueste por futbolistas sin experiencia en el fútbol español. Otra de las apuestas en este mercado de invierno es Ivi López. Su estrategia para firmar a un hombre de banda es idéntica a la que utiliza para reforzar la delantera: jugadores en equipos de Primera que no entran en los planes de sus entrenadores.

Es el caso de Ivi López, futbolista del Levante cedido en el Valladolid. El hombre de banda encaja en las características que solicita José Alberto López. El preparador quiere a un hombre para la banda izquierda que aporte regate y sobre todo llegada. Cualidades que, a ojos del área deportiva, encajan en la figura del extremo madrileño.

A sus 24 años, López podría convertirse en rojiblanco en las próximas horas. Es otro de los nombres que se encuentran en la lista de posibles incorporaciones. Una lista en la que también se encuentra Pere Milla, aunque el caso del delantero del Eibar es diferente. El equipo armero, en principio, no quiere desprenderse de su atacante ante el escaso número de efectivos que cuenta en su plantilla para el tramo final de la temporada.

En todo caso, el Sporting está obligado a aligerar la plantilla si quiere firmar dos refuerzos. Hay varias opciones encima de la mesa de futbolistas que pueden abandonar Gijón pero todo dependerá de lo que ocurra en el último del mercado, donde todo es posible.

