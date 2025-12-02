El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del FICX durante 16 años
Aficionados del Sporting, esta temporada, en la grada de Riazor. DAMIÁN ARIENZA

La Real Sociedad habilita la venta de entradas 'online' para el partido del sábado contra el Sporting

En la web del club donostiarra quedan cerca de un centenar de entradas, a 25 euros, en uno de los fondos

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:48

La Real Sociedad habilitó esta tarde la venta de entradas 'online' para el partido del sábado contra el Real Sporting de Gijón en Anoeta (18.30 horas). Concretamente, en uno de los fondos, la 'Tribuna Familiarra', con entradas a un precio de 25 euros y cerca de un centenar todavía disponibles.

Algunos aficionados del Sporting ya habían adquirido alguna localidad por esta vía ante un desplazamiento que espera movilizar a más de un millar de aficionados.

El Sporting y la Real Sociedad llevan varias semanas en conversaciones para que el club donostiarra facilite un número de entradas que pueda satisfacer la demanda de la 'Mareona', que registró 1.721 peticiones para este encuentro. El 'Sanse', el filial donostiarra, está jugando en este inicio de curso en Anoeta por algunos problemas que hay para la retransmisión televisiva en Zubieta.

Inicialmente, la Real accedió a incrementar un paquete de algo más de 400 localidades hasta las 645 que finalmente envió a Gijón. Desde San Sebastián aseguraban en las últimas horas que habían mandado todas las posibles dentro de la capacidad de la grada visitante de Anoeta, siendo la Real un club muy estricto en cuando a la seguridad, sin permitir el acceso con camisetas de otros equipos a la grada local, como sí sucede en otros estadios, más flexibles. Los dos clubes habían seguido en comunicación en las últimas horas.

Comunicado de la Federación

De forma paralela, la Federación de Peñas Sportinguistas, que preside Jorge Guerrero, emitió el lunes un comunicado para solicitar al Real Sporting de Gijón mediación con la Real Sociedad para poder disponer de más entradas que las 645 enviadas. Se calcula que más de un millar de aficionados podrían viajar el sábado a San Sebastián.

