«Tenemos que reaccionar para que no nos pille el toro» Hernán Santana, en Mareo. Hernán Santana afirma que les «toca apechugar» y asume que deben «dar un poco más» porque actualmente no les alcanza para los objetivos Miércoles, 13 febrero 2019, 03:14

La ambición competitiva gana espacio a la nostalgia en una «semana especial» para Hernán Santana. El domingo regresará como integrante de la medular sportinguista a su isla natal después de una década vestido con la camiseta amarilla de Las Palmas, el conjunto que llegó a capitanear antes de aterrizar en El Molinón.

«Es la primera vez que vuelvo a casa para enfrentarme a mi equipo, el que me ha visto crecer y me dio la oportunidad de ser profesional, pero voy con muchas ganas y mucha ambición de hacer un buen partido y traernos los tres puntos», afirmó el mediocentro, que observa paralelismos entre el conjunto gijonés y el canario. Dos plantillas confeccionadas, según precisó, para «intentar conseguir el objetivo de ascender a Primera División» que no están consiguiendo los resultados esperados cuando se ha superado el ecuador de la competición. «Las semanas pasan y cada vez quedan menos puntos en juego y hay que ser realistas y conscientes. Saber que todavía queda margen, pero hay que espabilar», expuso el centrocampista de Breña Baja, consciente de que deben encontrar «esa dinámica positiva» que les permita engancharse a «la parte de arriba».

«Tenemos que reaccionar cuanto antes para que no nos pille el toro», proclamó el canario, que precisó que solo concibe una fórmula «para salir de esta dinámica». «Estas situaciones se sacan estando unidos, creyendo más que nunca en el equipo y en el compañero», expuso el canario, que apuntó a la ansiedad por aprovechar la ocasión de recortar la desventaja con los primeros puestos como una de las causas de que cuajasen «el peor partido del Sporting en casa» desde que está «volviendo a participar».

Hernán aboga por «mirar cada uno hacia dentro» y «dar un poco más» porque con el rendimiento actual no alcanza para «conseguir los objetivos». Asume que «ahora mismo nos toca apechugar y saber que no estamos pasando nuestro mejor momento, pero el domingo hay otra oportunidad de revertir la situación ante un gran equipo y en un campo muy difícil». «Una victoria allí podría lanzarnos para luego encarar el partido en casa, después de dos derrotas consecutivas, con otra cara», proclamó.