El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El sportinguista Gelabert, con los brazos en alto tras lograr el gol de la victoria, mientras los donostiarras esperan para poner el balón de nuevo en juego.

Ver 53 fotos
El sportinguista Gelabert, con los brazos en alto tras lograr el gol de la victoria, mientras los donostiarras esperan para poner el balón de nuevo en juego. Arizmendi / Diario Vasco
Real Sociedad B 0-1 Sporting de Gijón

El Sporting de Gijón asalta Anoeta y renace

Un gol de Gelabert en el inicio de la segunda mitad, con un gran ejercicio defensivo, corona un encuentro muy serio del equipo en San Sebastián y termina con la crisis de noviembre

Javier Barrio

Javier Barrio

San Sebastián

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:23

Comenta

Un cabezazo de Gelabert coronó un partido muy serio y solvente del Sporting de Gijón, enterrando con una buena semana la crisis de ... noviembre. El equipo de Borja Jiménez asaltó Anoeta, que no había visto todavía al 'Sanse' perder esta temporada, y recuperó crédito, poniendo rumbo a una zona más agradecida de la tabla. Lo hizo en el choque número cien de Dani Queipo, con Gaspar jugando el final y con un superlativo ejercicio en defensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  4. 4 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  5. 5 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  7. 7 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  8. 8 Cazorla pide perdón tras su primera roja directa en 843 partidos: «Toca aprender y levantarse»
  9. 9

    Natalio Grueso: de la élite de Hollywood a vivir fugado y entre rejas
  10. 10 Cambios en el precio del tabaco, con subidas de más de 20 céntimos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Sporting de Gijón asalta Anoeta y renace