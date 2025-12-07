El Sporting de Gijón asalta Anoeta y renace

Un cabezazo de Gelabert coronó un partido muy serio y solvente del Sporting de Gijón, enterrando con una buena semana la crisis de ... noviembre. El equipo de Borja Jiménez asaltó Anoeta, que no había visto todavía al 'Sanse' perder esta temporada, y recuperó crédito, poniendo rumbo a una zona más agradecida de la tabla. Lo hizo en el choque número cien de Dani Queipo, con Gaspar jugando el final y con un superlativo ejercicio en defensa.

Con Borja Jiménez empujando a Corredera hasta el enganche, dando carrete al buen momento de Queipo y con Gaspar ya en el banquillo, el Sporting asomó en Anoeta agresivo en la presión. Empujando al 'Sanse' hacia su portería. En la grada, la 'Mareona' cantaba victoria sobrada. Daba colorido y subía los decibelios de un estadio semivacío y con escasa concurrencia de hinchas locales. Un trallazo de Corredera salió tirando besos al larguero, confirmando un buen arranque del Sporting. La tropa de Jiménez jugaba hiperventilando. Completó una primera mitad bastante seria.

Guille Rosas estaba de expedición continua, bien alineado con Gelabert. Por ahí cargaba el juego el equipo gijonés, que también tenía que echar un vistazo al retrovisor. Ochieng, con un disparo, y Carrera, con un centro, mandaron un par de avisos y cortaron la crecida del Sporting. El encuentro pendulaba por el talento local cuando cerca de dos centenares de sportinguistas accedían al campo tras un problema generado con las entradas y la logística de la Real. Perrin disfrutó de una situación pintiparada para engatillar tras una asistencia quirúrgica de Gelabert, pero se encasquilló con el control. Una maniobra en la que el central se nubló como atacante.

Real Sociedad B Fraga; Garro, Rodríguez, Calderón (Agote, m. 68), Balda; Carbonell, Aguirre (Rodríguez, m. 68), Eceizabarrena (Marriezcurrena, m. 71), Astiazaran (Díaz, m. 80), Ochieng (MArchal, m. 68) y Carrera. 0 - 1 Sporting de Gijón Rubén Yáñez; Guille Rosas, Curbelo, Perrin (Pablo Vázquez, m. 45), Diego Sánchez; Nacho Martín (Manu Rodríguez, m. 90), Corredera, Justin Smith (Bernal, m. 77); Gelabert, Queipo (Gaspar Campos, m. 68) y Otero. Goles: 0-1: m. 50, Gelabert.

Árbitro: Eder Mailo. Amonestó en la Real Sociedad B a Ochieng; y en el Sporting a Gelabert, Perrin, Queipo, Nacho Martín, Justin Smith, Curbelo, Corredera.

Incidencias: partido disputado en Anoeta, ante 4.046 espectadores.

Queipo, centenario

Eder Mallo perdonó un rato después la segunda amarilla al delantero keniata Ochieng, que iba al límite en un volcánico duelo con Guille. Apretaba el 'Sanse'. El lateral Jon Balda hizo un eslalon 'messianico', solicitando en su caída un penalti inexistente. Fue un momento de debilidad de los rojiblancos en una primera parte, por lo demás, bastante aseada. Eso sí, sin tiros a puerta del Sporting. Otero cabeceó fuera otro envío de Gelabert dentro de un duelo igualado. El protagonismo, alternativo. Jiménez había reajustado un poco antes su plan. Corredera se retrasó para lubricar la iniciación y la presencia de Justin, a la nuca de Otero, dio al Sporting una referencia diferente. Queipo, trabajador, cuajaba otro buen encuentro para convertirse en centenario. Y el local Eceizabarrena, mientras, mostraba maneras de 'jugón'.

Guille Rosas bajó la persiana de la primera mitad tras un cambio de orientación de Nacho Martín, peleado por alto por Gelabert, aclarando la entrada del lateral. Guille recortó en la frontal y disparó fuera. Pero el balón se marchó volando a la grada. Al Sporting le faltaba refinamiento y munición real en los metros finales para plantar su bandera en un estadio invicto esta temporada.

El Sporting regresó de la caseta sin Perrin, apercibido, y con Pablo Vázquez, que llegó con un pan debajo del brazo. Porque el equipo cantó bingo bien pronto, en su primer remate entre los tres palos de la tarde. El gol de Gelabert se gestó en una corajuda acción de Diego Sánchez, muy fiable toda la tarde, quien robó, avanzó y amagó con el centro un par de veces. Finalmente, el avilesino mandó un envío al primer palo y César Gelabert, el 'MVP', irrumpió como una bala para embestir con éxito, sorprendiendo a su marcador.

El 'Sanse', que veía peligrar su imbatibilidad como local, trató de contestar airado. Pero el Sporting, con Curbelo estupendo, seguía bien atornillado atrás. Otero se relamió con el segundo, pero a su remache le faltó potencia. El choque se abría en canal, con la Real B asumiendo riesgos, sin soltar la pelota, y con el Sporting contragolpeando en pos del segundo. Jiménez ventiló piernas. Queipo, en alerta amarilla y ovacionado por la 'Mareona', dejó su lugar a Gaspar. El 'Sanse' echaba más madera, entrando en juego Marchal, hijo de Ismael Irurzun. Un meñique de Pablo, que estiró la pierna al límite, evitó un susto de muerte para el Sporting. Bernal relevó a Justin.

Balda tuvo la penúltima de la Real B en una falta peligrosísima, rozando el área. Y Diego estuvo al límite del penalti con el escurridizo Dani Díaz. El partido se calentó al final, con Corredera cerca de hacer el segundo en un error del meta Fraga, que, curiosamente, hizo el último remate.