Aficionados del Sporting, en el encuentro contra el Deportivo en Riazor. ARNALDO GARCÍA
Real Sociedad - Sporting de Gijón

La Federación de Peñas pide al Sporting de Gijón que medie ante la Real Sociedad para lograr más entradas

El organismo que preside Jorge Guerrero considera que no es razonable que se limite el número de localidades a la venta para el sábado cuando Anoeta está casi vacío en los partidos del 'Sanse'

José Ángel García

José Ángel García

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:56

Comenta

La Federación de Peñas Sportinguistas ha trasladado ayer, a través de un comunicado, su rechazo a la decisión de la Real Sociedad de no ... poner a la venta para el partido del próximo sábado más entradas de las pactadas para la afición visitante. El organismo que preside Jorge Guerrero asegura que no es razonable que el club donostiarra mantenga esta política cuando la ocupación del estadio de Anoeta cuando juega sus partidos el equipo filial es muy baja. Existe, a su juicio, un amplio margen para habilitar más localidades para la afición rival. La Real, lejos de allanar el camino, ha optado por no habilitar más entradas e, incluso, ha suspendido la venta online. Una decisión que frena el desembarco de la Mareona en San Sebastián este fin de semana.

