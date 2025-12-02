La Federación de Peñas pide al Sporting de Gijón que medie ante la Real Sociedad para lograr más entradas

Aficionados del Sporting, en el encuentro contra el Deportivo en Riazor.

La Federación de Peñas Sportinguistas ha trasladado ayer, a través de un comunicado, su rechazo a la decisión de la Real Sociedad de no ... poner a la venta para el partido del próximo sábado más entradas de las pactadas para la afición visitante. El organismo que preside Jorge Guerrero asegura que no es razonable que el club donostiarra mantenga esta política cuando la ocupación del estadio de Anoeta cuando juega sus partidos el equipo filial es muy baja. Existe, a su juicio, un amplio margen para habilitar más localidades para la afición rival. La Real, lejos de allanar el camino, ha optado por no habilitar más entradas e, incluso, ha suspendido la venta online. Una decisión que frena el desembarco de la Mareona en San Sebastián este fin de semana.

La Federación de Peñas, no obstante, emplaza al Sporting a tomar la iniciativa y le pide que interceda ante el club donostiarra al objeto de lograr que se habilite un cupo adicional de entradas. «Confiamos en el buen trato, la cordialidad y la relación histórica existente entre ambos clubes y creemos que un gesto así será enormemente valorado por toda nuestra afición», reza el comunicado, donde pide acabar con la indefensión que sufre en estos casos la afición rojiblanca.

