Los buenos números de José Alberto José Alberto observa el ensayo de ayer en Paterna, con Blackman en primer plano. / LAS PROVINCIAS José Alberto posee los mejores números de todos los entrenadores que han entrado con la temporada iniciada El Sporting es el segundo equipo que más puntos ha logrado en las últimas tres jornadas JAVIER BARRIO GIJÓN. Martes, 11 diciembre 2018, 12:01

A la chita callando, aunque el primer vistazo al trayecto que hay hasta el último clasificado del 'play off' no lo refleje con justicia, el Sporting de José Alberto ha ido rebañando puntos, escalando milímetro a milímetro en estas tres excitantes jornadas y, lo que es más evidente, reconquistando el crédito perdido. Esto se percibe en detalles como la inconformista digestión del empate en el Martínez Valero, en un partido radical y a tumba abierta, del que mereció salir campeón el conjunto gijonés, que, irónicamente, pudo verse perdedor en algún momento. Desde Abelardo, especialmente en su primer año, un entrenador no provocaba tanto quorum favorable entre sportinguistas.

La revolución que José Alberto ha traído al Sporting no es una percepción exclusiva de su hinchada. En los propios rivales empieza a calar también esa energía con la que sale el equipo a competir, mientras que sus futbolistas reconocían en el Martínez Valero entre bambalinas que «esto ha cambiado mucho» desde que el joven técnico llegó al banquillo, manifestando insatisfacción por el equilibrado resultado numérico del duelo del pasado domingo ante el Elche. «Se pierden dos puntos», lamentó José Alberto.

Hubo un diagnóstico muy llamativo, verbalizado con vehemencia ante las preguntas de los periodistas locales. «Este rival nos ha exigido lo que no nos ha exigido casi nadie. Desde que está Jose ha cambiado», observó Pacheta el domingo, pidiendo al mismo tiempo que no se entendiera su arranque como una crítica a Rubén Baraja. «Lo que quiero es alabar el trabajo de esta gente», dijo en una reflexión de 'motu proprio' y que dio mucho que hablar: «Este Sporting es hoy un equipo muy, muy, muy bueno para la categoría. Hasta ahora no nos habían apretado con esa mala leche; saltaban sus volantes como 'aviones'».

La clasificación de las tres últimas jornadas -las que ha dirigido el preparador ovetense- impulsan al Sporting hasta el segundo puesto, empatado con siete puntos sobre nueve con el Albacete de Luis Miguel Ramis, con el Cádiz clavando el pleno y en un subidón impresionante. Bajo las suelas de estos tres equipos se sitúa ya el resto de la Segunda, incluido el Granada (seis de nueve), Alcorcón (tres de nueve), Deportivo (cinco de nueve) y el Málaga (tres de nueve), los cuatro primeros en la tabla general de estas diecisiete primeras jornadas.

«Todos firmaríamos ahora mismo mantener esta media de puntos», expresó José Alberto tras el partido en Elche, deslizando, en la víspera del encuentro, que habrá que armarse de paciencia porque esto será una carrera de resistencia: «La versión buena del equipo tiene que llegar en unos meses, a falta de diez o cinco partidos para el final, cuando nos lo estemos jugando todo». En el club se impone la autocensura. Algún jugador, incluso miembros de distintos estamentos de la entidad, juran que no miran la clasificación. «No podemos echar las cuentas de la lechera porque nos vamos a equivocar», razona el propio técnico.

El Sporting, que finalizará el año con la visita del Mallorca y en el Anxo Carro, cotiza al alza en este momento con José Alberto. El técnico marca tendencia, contabilizando el mejor ejercicio de los entrenadores que han entrado a la competición sobre la marcha. Los llamados para iniciar una revolución, con más o menos suerte. Hay ocho clubes que han buscado un estímulo con una mudanza en sus banquillo y, salvo por el ovetense y Rodri, del Extremadura, la modificación no ha sido para mejor.

Un resumen sintomático

La mayor parte de esta relación evidencia una tendencia a la baja. Alberto Jiménez, del Lugo, ha logrado siete puntos de quince; Oltra, trece puntos de treinta y seis; Curro Torres, dos de nueve; Lucas Alcaraz, cinco de veintiuno; Paco Herrera, uno de nueve y Enrique Martín, cuatro de veintiuno. Los números de José Alberto están muy por encima, con ese siete de nueve, incluso de Rodri, el segundo mejor entrenador que se ha sumado a la competición por el camino, con ocho de doce.

«Nos hemos enfrentado a un equipo muy bueno, muy bueno, y que está en un buen momento. Este es un poco el resumen del partido», martilleó Pacheta en la intervención iniciática de su rueda de prensa en el Martínez Valero de Elche, reconociendo sobre el resultado del encuentro del domingo que «a los puntos igual han sido mejores ellos (por el Sporting)».