«Recordaré a Preciado y Quini en cuanto pise El Molinón» David Barral, en El Sardinero. / DIARIO MONTAÑÉS David Barral, delantero del Racing y exjugador del Sporting: «Ya no soy el que era, no tengo esa potencia y esa garra de antes; estoy con ganas de que la afición me reciba como a un jugador que lo dio todo» I. ÁLVAREZ GIJÓN. Sábado, 21 septiembre 2019, 01:47

Encargado de sellar una clara derrota del Sporting en su primer regreso, David Barral (San Fernando, 1983) vuelve por segunda vez a El Molinón, su hogar deportivo durante seis años. En las horas previas al duelo de mañana, descuelga el teléfono para expresar sus sensaciones en conversación con EL COMERCIO.

-Se enfrentan al Sporting tras la actuación que más dudas sembró esta temporada.

-Viene de perder contra Las Palmas, pero no es preocupante la situación porque queda mucha Liga, todo es mejorable. A todos los equipos les está costando colocarse arriba en la tabla. Todavía es pronto para poder valorar una temporada. Llevamos solamente seis jornadas y esto acaba de empezar.

-¿El reloj juega a favor del Racing en El Molinón?

-El nerviosismo que pueda tener en ese inicio de partido se puede aprovechar, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Será igualado y no sé si habrá muchos goles. Las dos ciudades se llevan muy bien. Va a ser un partido bonito y, sobre todo, para disfrutarlo.

-Ya volvió con el Cádiz, ¿seguirá siendo una sensación diferente jugar en El Molinón?

-Por supuesto que sí. Ir a El Molinón siempre es especial por lo que ha significado para mí jugar allí tantos años. Recordaré a Preciado, a Quini y esos momentos que viví. Permanencias, ascensos... todos esos recuerdos se me pasarán por la mente en cuanto pise El Molinón.

-El de mañana será un duelo entre dos delanteros de sangre caliente.

-Bueno, yo ya no soy el que era. Ya no tengo esa fuerza, esa potencia y esa garra que tenía antes porque era muy joven. Ahora la edad pesa un poco, pero sigo con ambición y con ilusión. Con eso se pueden conseguir muchas cosas. Tengo ganas de que la afición me reciba como he demostrado durante los seis años que estuve en el Sporting, soy un jugador honrado y que lo dio todo.

-Antes de firmar por el Racing quiso regresar al Sporting y se encontró con las puertas cerradas. ¿Tiene un plus de reivindicación por ello el choque de mañana?

-No tengo que demostrar nada. Se conocen perfectamente cuáles son mis cualidades y lo que puedo aportar al equipo. En ese momento pensé que no me quisieron, pero no tengo que guardar ningún rencor hacia nadie. Lo pasado, pasado está. Las cosas se olvidan y vuelve todo a la normalidad.

-Ha marcado al Sporting y al Cádiz. Cumple a rajatabla la llamada 'ley del ex'.

-Si marco al Sporting sé al cien por cien que no lo voy a celebrar porque no me va a salir de dentro. Tengo que agradecerle al Sporting por esas temporadas que viví tan maravillosas y por alcanzar el fútbol profesional gracias a él. Mientras uno tenga la conciencia tranquila de lo que ha hecho en el equipo, celebrar un gol es secundario. Cada uno que haga lo que quiera o lo que le salga de dentro.

-Ya no le quedan compañeros de Mareo, pero sí muchos conocidos.

-La gente que trabaja dentro del club me trato muy bien y la echo bastante de menos. En la ciudad sentía un cariño tremendo. El futbolista en Gijón se siente muy querido y eso es fundamental para el rendimiento.

-¿Qué recorrido le ve a este Sporting?

-Por presupuesto, por fichajes y por inversión, este Sporting tiene muy buena pinta, pero esto del fútbol es complicado. No se puede saber nada antes de tiempo, pero sí creo que las cosas le van a ir bien.