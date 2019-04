Un regalo para Antonio Antonio López, que viajó con su novia desde Murcia para vivir un partido en El Molinón, en el puente sobre el Piles. / JORGE PETEIRO El aficionado murciano conoció El Molinón y disfrutó de la victoria del equipo | «Todo el mundo se ha portado con nosotros de una forma increíble. No podemos estar más agradecidos», aseguró emocionado el joven VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 13 abril 2019, 06:52

Pocos sportinguistas tardaron tan poco tiempo en vivir una explosión de felicidad en El Molinón como la que tuvo ayer Antonio López. El destino quiso que el joven murciano pudiera celebrar su primer gol en el estadio rojiblanco en poco más de diez segundos, anotado además por su ídolo Uros Djurdjevic. Fue uno de los momentos mágico de una jornada que no pudo ser más especial para él.

La historia de Antonio se dio a conocer el pasado mes de enero, cuando los Reyes Magos dejaron en casa de su novia Ana una camiseta del Sporting y un viaje a Gijón para ver el partido de ayer ante el Granada. La pareja viajó durante doce horas en tren el jueves desde Alicante. Sus primeras horas en la ciudad transcurrieron en Mareo, donde pudieron charlar y fotografiarse con José Alberto López. Arturo Sánchez, relaciones públicas de la peña Isma, ejerció como guía.

Antonio y Ana acudieron a El Molinón dos horas antes del partido para recibir a los jugadores y hacer algunas compras en la tienda oficial del club. Varios aficionados los reconocieron -en las últimas semanas se han hecho muy populares en las redes sociales- y se acercaron para saludarles. «Desde que hemos llegado ha merecido la pena todo. Ha sido mejor de lo que esperaba. Siempre había dicho que viviría en Gijón alguna vez en mi vida y esto está multiplicando esa sensación por mil», aseguraba Antonio junto a la estatua de Preciado, donde se fotografió.

El club invitó a la pareja murciana al palco de autoridades, pero Antonio y Ana prefirieron que su primera experiencia en El Molinón fuera desde la grada. Sheila y Eder, dos componentes de la peña Langreo residentes en Madrid, contactaron con ellos a través de las redes sociales para ofrecerles sus carnets. «Todos se han portado con nosotros de una forma increíble. Ha sido exagerado. No podemos estar más agradecidos».

Antonio y Ana estarán en Gijón hasta el martes. A ella le ha contagiado buena de su pasión por el Sporting y ayer siguió el partido de ayer con una bufanda del Sporting sobre una cazadora del Murcia, su equipo de siempre. Cuando 'Djuka' marcó el gol, Antonio se volvió loco en su asiento de la grada este. «Creo que acerté con el regalo, pero el año que viene no sé qué le traerán los Reyes. Creo que otro viaje a Gijón para no fallar», bromeaba Ana. Su primera experiencia en El Molinón no la olvidarán nunca.

