La renovación de nunca acabar Nacho Méndez, cabizbajo delante de Traver y Djurdjevic, en el último partido en El Molinón. / A. GARCÍA La falta de líderes y de continuidad en tres años, con 44 incorporaciones, echan el freno al Sporting | La pérdida de sus tres mejores jugadores en el verano de 2016 dio inicio a la larga búsqueda de una reconstrucción sin resultados JAVIER BARRIO GIJÓN. Domingo, 19 mayo 2019, 04:06

Tras la visita del Lugo a Gijón, el Sporting de la temporada 2018-2019 se dio de bruces con la realidad más cruda. Solo había tenido los pies metidos en 'play off' (jornada 2) y en ascenso directo (jornada 3) dos semanas, alternando algún periodo de subidón puntual con otros igual de acusados (o peores) de desplome. En el presente no gana desde hace algo más de un mes, cuando venció al Granada en Gijón, situándose a tres puntos del sexto. Iba lanzado entonces en lo que parecía su demarraje definitivo. Pero lo que sucedió a partir de ahí resultó un perfecto resumen del año: un quiero y no puedo hasta que la calculadora ha dejado de funcionar.

Hay muchos motivos de agarre para alcanzar los porqués de que este equipo, aspirante al comienzo, haya hecho de la novena plaza su lugar de estacionamiento más reiterado (la ha ocupado en diez ocasiones), sin destacarse por nada, salvo por un funcionamiento intermitente. Uno de los principales males que detectan en Mareo es la falta de líderes -el sistema de selección de capitanes por antigüedad podría retocarse en el futuro-, sumado al que se aprecia externamente con un excesivo volumen de incorporaciones desde el verano de 2016 y la ausencia de un grupo de jugadores fiables sobre los que construir. «Mantener el equipo será importante para crecer», constató Mariño la semana pasada.

En aquel mercado se perdieron futbolistas tan decisivos como Jony, Luis Hernández y Bernardo -este último rechazó uno de los mejores contratos ofrecidos por el Sporting, que no pudo hacer más-. O tan fiables en competición como Guerrero, un descarte en Gijón que jugó otros dos años más en Primera con el Leganés para firmar este pasado verano por el Olympiacos griego. En aquel cuerpo técnico, que lideraba Abelardo, se asumiría meses después como un error la no renovación del toledano. Lo de Jony, mientras, fue la chispa que terminó de encender el desencuentro entre 'El Pitu' y Nico Rodríguez. Su baja sería irremplazable.

Entre aquel verano y el posterior mercado de invierno llegaron dieciséis futbolistas a Gijón, más otros 28 en estos dos últimos años de distintos matices. Aquella iniciática sacudida buscaba una subida de nivel. Las dos últimas, planes a corto plazo para ascender. El descenso a Segunda castigó una planificación desastrosa y con pocos recursos para armar el nuevo proyecto, que lideró Miguel Torrecilla tras la destitución de su predecesor. Solo continuaron en Gijón Mariño, Viguera y Whalley, con el inestable Babin saliendo a Israel por su obstinado deseo de jugar con Martinica y Moi Gómez marchándose cedido a petición propia a Huesca. El salmantino tuvo que gestionar sobre la marcha las salidas de Cuéllar -también por deseo del jugador-, Lillo, Víctor Rodríguez o la fórmula para liberarse de una ficha tan pesada como la de Amorebieta. También una primera tentativa de Sergio para continuar en Primera, neutralizada con el compromiso de que siguiera y, si el Sporting no subía, se le intentaría facilitar la marcha el verano siguiente. Así pasó. Y, claro, el traspaso de Meré.

Con escasa herencia de la que tirar, la última fase de la deuda que saldar y la imposición de pelear por el ascenso, el núcleo fuerte se construyó casi en exclusiva sobre los nuevos, con mayoría de cedidos para encajar altas fichas dentro del tope salarial, sin pagar traspasos, intentando un retorno rápido a Primera. Siete incorporaciones -Calavera, Álex Pérez, Barba, Bergantiños, el retornado Jony, Rubén García y Santos- formaron la base con Sergio, Mariño, Carmona y Canella. Naufragaron otros 'nuevos', por contra, como Xandao, Quintero, Hernán, Guitián, el lesionado Álex López y Stefan. La impresión de algunos técnicos de la categoría fue que al Sporting le faltaba fondo de armario. Poseía un buen once, pero pocos recursos de refresco para sacudir un partido. Nano Mesa fue el revulsivo más socorrido y fiable para Baraja, que veía una plantilla con pocos elementos competitivos de otros años tras el vacío del verano anterior. Lo constató la derrota en Zorrilla, en el 'play off'. Con 3-1, el vallisoletano solo hizo un cambio a cuatro minutos del final.

Esta sí ha sido la temporada más crítica para el salmantino, que ha tenido margen de maniobra y tiempo para examinar y afinar en el mercado, sin la carga de la gestión anterior. Pero no ha sido capaz de armar un bloque fiable, por un lado, y los dos entrenadores que han pasado por el banquillo tampoco han sabido entender a algunos de sus futbolistas, por otro, como se intuye con Lod o con la tardía recuperación de Isaac Cofie. En el debe de Baraja, mientras, quedarán Peybernes y Geraldes, y la canija propuesta para Djurdjevic, el mejor fichaje de esta temporada y una apuesta personal, también, del salmantino. Pese al desgaste social, el club mantendrá su apuesta por Torrecilla y por José Alberto, considerando que debe otorgar una estabilidad y un margen a una idea. Hoy por hoy dirigirán el futuro proyecto.

Hay incorporaciones que han hecho un daño especial a Torrecilla, como las de Blackman e Ivi López, puestos bajo sospecha por el vestuario por su falta de involucración. O Álvaro Jiménez, sin el desborde que se le presuponía. Sousa, más competitivo, ha funcionado a chispazos. Al salmantino, por otro lado, hay que reconocerle la apuesta por jóvenes futbolistas llegados desde el filial como Traver, Salvador o Isma Cerro, a los que renovó por tres temporadas y asentó en el primer equipo, al igual que hizo con Dani Martín y Nacho Méndez.

Prioridad ante el verano

En este punto, el verano se presenta intenso para el director deportivo, que buscará el objetivo en su tercer año, persiguiéndolo con un bloque más hecho. El punto de arranque del nuevo Sporting está en luchar por conservar a los pocos cedidos que han ofrecido un rendimiento estable este año, como Peybernes y, sobre todo, Geraldes, reteniéndolos junto a la mayoría de los que tienen contrato. Entre estos figuran Lod y Cofie, analizados como posibles salidas.

En un plano distinto está Babin. Había interés en renovarle en el primer tramo de la temporada, pero esa negociación quedó congelada hace meses por una gran diferencia económica. Su rendimiento actual no invita a retomar esa renovación y algún club, además, ya le ha tanteado seriamente para el nuevo año. La continuidad de Canella también se ha complicado. Con Djurdjevic, por otra parte, no hay debate. No se buscará un traspaso, ni se facilitará. Tampoco a priori con Mariño. Hasta ahora, Torrecilla no se ha distinguido por vender barato. Consideran en Mareo que los dos tienen ser parte de los líderes del futuro, que necesita una renovación, pero también, tres veranos después, una continuidad.