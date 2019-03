Rifirrafe dialéctico en las gradas de El Molinón Un seguidor explica los motivos de sus quejas al equipo. / D. ARIENZA Viernes, 15 marzo 2019, 02:50

No le agradaba lo que estaba viendo sobre el terreno de juego. Uno de los cerca de 200 aficionados que acudieron al entrenamiento del Sporting mostró su descontento durante la sesión vespertina que dirigió José Alberto en El Molinón. El seguidor recriminó en un par de ocasiones a los futbolistas, un gesto que no gustó a la mayoría de los seguidores que le llamaron la atención por sus gritos. Tras unos minutos de conversaciones, el aficionado explicó que tan solo quería mostrar su disgusto por la clasificación del equipo. No pasó a mayores.