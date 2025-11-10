Los rivales que pueden tocarle al Sporting de Gijón en el sorteo de la Copa del Rey El sorteo que se celebrará este martes emparejará a cuadro rojiblanco con un rival de Segunda División o bien uno de los cuatro clubes de Primera RFEF que están en el mismo grupo

A. I. GIJÓN. Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:47

El Sporting de Gijón, único equipo asturiano que sobrevivió a la primera ronda de Copa del Rey, estará este martes en el sorteo que definirá los nuevos cruces. Los rojiblancos solo podrán verse las caras en esta segunda ronda con otro equipo de Segunda o bien con uno de los cuatro de Primera RFEF que están en el mismo grupo 1, una composición definida por criterios de proximidad geográfica.

Grupo1 (en el que está el Sporting) Primera División: Girona, Real Sociedad, Osasuna, Mallorca, Celta, Alavés y Espanyol.

Segunda División (10): Mirandés, Racing Club, Eibar, Sporting, Burgos, Deportivo, Cultural Leonesa, Huesca, Real Zaragoza y Andorra.

1ª RFEF (4): Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra y Ponferradina.

2ª RFEF (5): Ebro, Numancia, Sant Andreu, Reus FC Reddis y Atlético Baleares.

3ª RFEF (1): Portugalete

Copa Federación (1): Ourense

Grupo 2 Primera División: Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Elche, Rayo Vallecano y Getafe.

Segunda División: Almería, Granada, Cádiz, Málaga, Ceuta, Leganés, Albacete.

1ª RFEF (6): Eldense, Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera de la Reina.

2ª RFEF (6): Torrent, Atlético Antoniano, Navalcarnero, Extremadura, Quintanar del Rey y Ávila

3ª RFEF (1): Cieza.

En el bombo, además de los rojiblancos, estarán quince equipos de Primera División, todos menos el Real Oviedo, eliminado por el Ourense, y los cuatro que disputarán la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao). En liza quedan otros 16 clubes de Segunda y 24 sumando Primera, Segunda y Tercera RFEF. El sorteo se celebra este mediodía en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (13 horas).

En total de 56 equipos de cinco categorías distintas esperan rivales en una eliminatoria que está previsto que se dispute entre los días 2 y 4 de diciembre. El sorteo, al igual que ocurrió en la primera ronda, estará condicionado por la cercanía geográfica y será a partido único, disputándose en el campo del que juegue en la categoría más baja. Además, tampoco habrá VAR en esta ronda.

Como en la anterior ronda, los criterios de proximidad marcarán la sucesión de emparejamientos con España, que estará dividida en dos grupos, uno correspondiente a la mitad norte del país, donde figura el Sporting, y otra a la parte sur.

Un aspecto a tener en cuenta, es que ocho clubes de Segunda División jugarán contra otro de la misma categoría, con el orden de extracción de las bolas como factor que determinará cuál de los conjuntos ejerce como local y cuál como visitante. Serán cuatro partidos, tres del Grupo 1 y uno del Grupo 2.

La primera ronda dejó varias sorpresas, como la eliminación de un Primera (Real Oviedo) y cuatro Segundas (Valladolid, Córdoba, Las Palmas, Castellón), lo que demuestra el atractivo formato de disputar las eliminatorias a partido único. De los 56 equipos que participan en esta segunda ronda pasarán a dieciseisavos 28, que se unirán a los cuatro que disputarán la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao) y que ya entrarán en el próximo sorteo.