El rojiblanco se reencontrará con Dani Martín Manu García y Dani Martín, en 2017, con la Selección sub 19. / E. C. Sábado, 5 octubre 2019, 07:33

El de Manu García no es el único nombre conocido para la afición sportinguista en la lista de la Selección Sub 21. El canterano se reencontrará a partir del lunes en la concentración de Las Rozas con el exportero rojiblanco Dani Martín, actualmente en las filas del Betis. Los caminos de uno y otro se cruzaron este verano, cuando Manu García regresó a Mareo y Dani Martín fue traspasado al club del Benito Villamarín justo después de proclamarse campeón de Europa con la Sub 21. Ambos coincidieron ya en 2017 en el vestuario de la Selección Sub 19, con la que disputaron la ronda élite del europeo.