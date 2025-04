Rubén Albés, en la víspera del partido crucial del Sporting ante el Tenerife: «Siento que mañana vamos a ganar»

Iván García Gijón Viernes, 4 de abril 2025, 14:01 Comenta Compartir

El domingo en El Alcoraz, tras la derrota del Sporting de Gijón, Rubén Albés apareció en rueda de prensa visiblemente afectado por la situación. «Cuando uno tiene pasión creo que es normal. Era una mezcla entre frustración y mosqueo», explicó el preparador vigués. Este viernes, en Mareo, se volvió a ver al técnico más sonriente y confiado: «Siento que mañana vamos a ganar».

El técnico no eludió la realidad del equipo y reconoció que «estrés puede existir, pero hay que convivir con él. Nos hemos buscado jugar con ese extrés y tendremos que convivir con él». La semana para el técnico no ha sido fácil. Comenzó con una reunión con David Guerra y Gerardo García, en la que ambos le mostraron su confianza en el trabajo que viene desarrollando. «Estamos recuperando sesnaciones positivas, hemos echado muchas horas de trabajo».

El miércoles el equipo sorprendía programando una doble sesión de entrenamiento, algo inusual en el momento de temporada que se encuentra la competición. «Cuando las cosas no salen hay que trabajar más y mejor», declaró el míster, quien elogió al Tenerife, su rival de mañana. Del club chicharrero destacó sus patrones defensivos y su manejo de los espacios, así como el balón parado.

Albés le restó importancia a la posibilidad de empezar el encuentro más cerca del descenso, en caso de que el Eldense sacque adelante su duelo en Cartagena: «Prefiero no saber su resultado (del Eldense). En el vestuario no hay un policía pendiente de los móviles, pero tenemos no tenemos que tener el foco en el Eldense. Estamos en una situación comprometida, pero pendientes de nuestro rendimiento».