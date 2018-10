Sporting | Rubén Baraja se repite poco

Ha estado preñado de circunstancias el inicio de temporada de este Sporting, enderezado ante Las Palmas y que mañana se estrenará en el majestuoso Wanda Metropolitano frente al Rayo Majadahonda (20 horas) para echar el guante a los tres primeros puntos como visitante del curso. «Vamos a ir con muchas ganas. Con todo lo que sea la posibilidad de lograr una victoria, siempre hay ganas», martillea Francisco Molinero. «Serían, además, tres puntos muy importantes y nuestra segunda victoria consecutiva», observa el lateral.

A Madrid viaja este mediodía el Sporting con alguna que otra incertidumbre, alimentada por el celo que lleva Baraja a algunos aspectos de su trabajo. No habrá ninguna revolución, sí una continuidad, pero emparedados entre interrogantes aparecen Álex Pérez y el francés Peybernes, dos de los futbolistas más ponderados ante Las Palmas y que se discuten la compañía de Babin, quien regresará al once casi con toda seguridad. Tanto la participación del francés, que parte con alguna posibilidad más que el madrileño para continuar enganchado al once, como la de Álex Pérez, derivará en la séptima alineación diferente de Baraja en ocho jornadas, con un proyecto que manifiesta más soluciones que su predecesor.

Solo dio bola el técnico a un mismo equipo en las visitas del Nástic y el Extremadura a Gijón, recitando de carrerilla a Mariño; Geraldes, Álex Pérez, Babin, Molinero; Cofie, Hernán, André Sousa; Álvaro Jiménez, Djurdjevic y Carmona. Hubo pleno entonces, con dos victorias, cuatro goles a favor y ninguno que lamentar. La ausencia de continuidad de un equipo base -una constante en la primera temporada de Baraja en Gijón-, tiene letra pequeña, alejada en la mayoría de las ocasiones de cuestiones técnicas, condicionada más su elección por las circunstancias. Robin Lod, por ejemplo, no fue seleccionable hasta la cuarta jornada, entre problemas físicos y la llamada de Finlandia, que se lo llevará también después del partido de mañana. Ni Djurdjevic, ni Álvaro Jiménez, hasta la segunda. Ni siquiera pudo disponer de Blackman hasta Pamplona. Canella, por su parte, estuvo fuera por una pequeña rotura muscular tres semanas.

Alineado con Torrecilla en el verano en torno a la necesidad de formar un grupo más competitivo, que tiene su media de edad en 26,4 (es la tercera plantilla más joven de Segunda), Baraja ha remendado y controlado los vaivenes del arranque con Pablo Pérez, Geraldes, Nacho Méndez, Hernán Santana, Cristian Salvador y hasta una veintena de jugadores que han pasado por el once en estas primeras jornadas, procurando cierta estabilidad, rota únicamente por el desplome de los desplazamientos. Antonio Iriondo, el rival de mañana, ha utilizado 19 jugadores con el Rayo Majadahonda hasta ahora.

Consideraba Baraja, desconcertado por el desmayo y la falta de personalidad que apreció en su anterior plantilla, que un grupo con más soluciones tendría una mayor estabilidad en el tiempo. Por eso, en junio, la preocupación de los técnicos sobre plano se centró en doblar todas las posiciones estratégicas, entre ellas los dos laterales, el mediocentro y el ataque. Faltó la banda izquierda, coja desde la dolorosa marcha de Jony al Málaga tras una lenta gestión de su renovación a finales de 2015. La prioridad en defensa se focalizó en amarrar tres centrales experimentados, para reducir los riesgos que se vivieron en los partidos decisivos del último curso, en la eliminatoria contra el Valladolid, y complementarlos con Juan Rodríguez.

Los básicos del técnico

Hay básicos, eso sí, en la puesta en escena del técnico vallisoletano, que ha mudado desde el 4-3-3 de las seis primeras jornadas hasta el 4-2-3-1 que empleó frente a Las Palmas y con el que envidará en el Wanda Metropolitano este lunes. Mariño (630 minutos), Álex Pérez (630), Molinero (608), Babin (540), Carmona (524), Sousa (502), Cofie (435) y Nacho Méndez (402) tienen bien activo el cuentakilómetros, por encima de la media, contra la inactividad que han tenido hasta el momento los otros dos porteros, Noblejas, Cordero, Traver, Isma Cerro, Juan Rodríguez y el canterano Pedro Díaz. En cualquier caso, Baraja se repite poco.

