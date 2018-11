Rubén Baraja: «Lo de la Copa no es un marrón para mí» Rubén Baraja, en un momento del entrenamiento de ayer. / A. GARCÍA «La información del choque ante el Eibar fue muy positiva y en mi catálogo de entrenador la primera palabra es rendimiento», asegura Rubén Baraja JAVIER BARRIO GIJÓN. Sábado, 3 noviembre 2018, 03:02

«No es ningún marrón para mí lo de la Copa del Rey, al revés, es una buena noticia que el colectivo responda a la exigencia de las competiciones que vamos jugando». Sin moverse ni una coma de su intencionado discurso monocorde, con el eco del torneo del K. O. zumbando en el ambiente, Rubén Baraja puso en remojo lo sucedido el jueves ante el Eibar. Aplaudió el partido de la segunda unidad, futbolistas impulsados desde el banquillo a los que entreabrió la puerta del once sin pillarse tampoco los dedos, pero enfrascado al mismo tiempo en ensalzar la fuerza del colectivo, evitando fragmentar el proyecto en dos bandos. «Aquí no tenemos a Messi, ni a Cristiano, para que cojan la pelota y después todos nos vayamos a abrazarles. Tenemos una plantilla muy igualada y el que esté en mejor momento será el que juegue», razonó.

De su lectura y la publicación de la convocatoria, en la víspera del viaje, se desprendió que proyecta algún cambio, recogiendo el guante de la rebelión del banquillo. No parece, en todo caso, que los ingredientes de la Copa vayan a revolucionar de forma exagerada el once que peloteará en los Juegos del Mediterráneo. «Tenemos que tratar de llevar a Almería el ejemplo del partido de este jueves, pero, lógicamente, con cambios, con piernas frescas», anticipó Baraja, apoyado en el esfuerzo de la Copa y la proximidad con la cita de mañana. Con ese matiz sí se abrió a brindar una oportunidad a alguno de los menos habituales con una sentencia: «La información que nos ha dado la Copa es muy positiva y en mi catálogo de entrenador la primera palabra que aparece es rendimiento. Cuando veo que un equipo compite, que hay jugadores que han dado un buen rendimiento, siempre he tratado de dar continuidad».

Los nombres de los agraciados quedaron en el tintero, aunque Hernán Santana se presenta como uno de los meritorios, escoltado el jueves por un notable Cristian Salvador. «Los dos estuvieron a un buen nivel y también en el Wanda. Los que se ponen y quitan son los jugadores con su rendimiento», martilleó una vez más, dejando en el ambiente la insinuación del cambio para tratar de enganchar, por fin, la primera victoria a domicilio: «Si vamos a Almería a competir como lo hicimos este jueves, tendremos opciones de ganar y conseguir los tres puntos. La dificultad del partido es alta, pero necesitamos esa victoria para impulsarnos hacia arriba».

«No me conformo»

Para alcanzar ese destino inyectó a los suyos ambición. «No me conformo con lo que pasó en la Copa porque quiero que tenga continuidad en este partido», subrayó en un mensaje directo hacia sus futbolistas, a los que ilustró sobre la necesidad de desmelenarse más y mejor en ataque. «Si no te pones por delante en el marcador, siempre vas a vivir en una gran incertidumbre», reflexionó. «Ganar y hacer goles refuerza más el trabajo», amplió. La mejora ofensiva exhibida este jueves, en ese sentido, la achacó a que «el equipo estuvo más tiempo en campo contrario», siendo más certero con el estoque. «Tenemos que ser un equipo que sepa llegar por fuera, ganar las segundas acciones, tener la posibilidad de acumular gente en el área cuando generemos fútbol por fuera, coger ese primer rechace para atacar y hacer buenas vigilancias», enumeró.

De la finalización rescató a Djurdjevic, despojado del estigma del delantero sin goles frente al Eibar. «Nos viene muy bien», reconoció Baraja. «Para él era importante hacer gol y esperemos que eso le libere para sacar sus mejores capacidades», apuntó el técnico en relación al serbio, al que sumó a Neftali. Del Almería habló, unas respuestas después, con mucho respeto. «Es un equipo muy intenso, de ida y vuelta, capaz de meterte en tu área y que realiza transiciones rápidas», observó. En la Liga, de hecho, solo ha sido capaz de triunfar en los Juegos del Mediterráneo el Málaga de Muñiz.

Síguenos en: