Rubén Baraja: «Hemos vuelto a tener sintonía con El Molinón» 02:37 Djurdjevic, aplaudido por la grada, se retira tras ser sustituido, con Baraja a la derecha. / ARNALDO GARCÍA Rubén Baraja aseguró que la victoria ante el Eibar servirá al equipo «para seguir creciendo» y dejó entrever cambios para la cita en Almería VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Viernes, 2 noviembre 2018, 04:06

Tras varias semanas de zozobra, el Sporting se reencontró por fin con sus mejores sensaciones en El Molinón. Rubén Baraja se mostró satisfecho por el partido despachado por sus jugadores en el duelo copero ante el Eibar, aunque trasladó un mensaje de prudencia y emplazó al equipo a continuar trabajando en la misma línea. «Nos estaba faltando jugar en campo rival, tener situaciones de gol. En los últimos partidos nos estaba costando y hemos hecho dos contra un Primera División. Esto nos sirve para seguir creciendo», apuntó el técnico.

Baraja dejó entrever que algunos de los futbolistas que fueron titulares ayer podrían entrar en sus planes en el partido del domingo ante el Almería. «Cuando compiten bien, trato de dar continuidad a los futbolistas que han trabajado bien», adelantó. El entrenador rojiblanco, en cualquier caso, no quiso hacer una comparación entre el equipo por el que apostó en Copa ante el Eibar y el habitual en Liga. «Hemos buscado siempre la misma idea. No hacemos diferencias entre los de casa y los de fuera. No podemos levantar a unos y matar a otros. Somos un colectivo y hemos trabajado bien», declaró.

Para el técnico rojiblanco, el principal cambio entre el partido de ayer y los anteriores estuvo en el acierto de cara a la portería rival. «El equipo ha jugado lo mismo, ha trabajado lo mismo y en otras ocasiones no hemos tenido acierto ni soltura en ataque», aseguró. Para el vallisoletano, la confianza de verse con el marcador a favor permitió a los jugadores ante el Eibar «atreverse a hacer cosas que no veníamos haciendo».

Rubén Baraja evitó referirse a actuaciones individuales, aunque no ocultó que el serbio Uros Djurdjevic «necesitaba» hacer un gol para romper su sequía. En cuanto a Pablo Pérez y Cristian Salvador, reconoció que «han hecho un buen partido». «Pablo no ha tenido tantas oportunidades. Cristian ha participado en otros momentos y todo viene generado por el rendimiento y las dinámicas. Yo me caso solo con el rendimiento. El jugador que está bien y trabaja en la línea que quiero, está jugando», matizó.

01:47 Vídeo.

Por último, el técnico también valoró la química renovada entre el equipo y la grada tras lo vivido en el partido del pasado viernes ante el Córdoba, en el que las protestas fueron frecuentes. «Hemos recuperado la sintonía con El Molinón y eso es lo que más me gusta. A través de lo que nos piden, que es intensidad, trabajo y demás. Pueden irse contentos por el esfuerzo de sus jugadores y por esta mitad de eliminatoria», concluyó.

Síguenos en