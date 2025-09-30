Rubén Yáñez y Diego Sánchez ya estudian una oferta del Sporting de Gijón para su renovación El meta cuenta con una propuesta hasta 2028, con opción a un año más, pero puede variar. El defensa, hasta 2029

Javier Barrio Gijón Martes, 30 de septiembre 2025, 18:34 Comenta Compartir

El Sporting mantiene negociaciones abiertas para las renovaciones de Rubén Yáñez y Diego Sánchez. Estas dos operaciones figuran como una de las grandes prioridades en los despachos de Mareo tras el cierre del mercado de verano. Los agentes de ambos futbolistas manejan ya dos propuestas que están examinando, en una fase de contactos que se ha reactivado en las últimas semanas. Las comunicaciones están siendo constantes con el entorno del portero, por un lado, y del canterano, por otro. Pero, al menos de momento, no se ha alcanzado un acuerdo. No se descarta que en las próximas semanas, eso sí, pueda haber novedades. Al menos por alguno de ellos.

La renovación del meta catalán, que termina contrato el próximo 30 de junio, es la que más urge por una cuestión de tiempo. En enero será libre para negociar su futuro. El club mantiene una buena relación con el futbolista, que llegó al Sporting en 2023 y que este verano se ha convertido en el capitán. Su comunicación con David Guerra es frecuente.

En todo caso, el club no quiere esperar más por los riesgos que entrañaría pisar sin un acuerdo el terreno que se abrirá en el inicio de 2026, teniendo en cuenta el respetable cartel que tiene Yáñez. El portero, que la semana que viene cumplirá 32 años, estudia en este momento un planteamiento de renovación por dos temporadas, con una tercera opcional. Es decir, un contrato hasta 2028 con posibilidades de extenderse hasta 2029.

Esta propuesta inicial de años, sin embargo, no es un marco cerrado, según fuentes consultadas. Podría sufrir alguna variación en alguna cuestión que está por definir. El gran objetivo del club sería poder cerrar la renovación de su portero en estos tres últimos meses que quedan de año. También, si es posible, la de Diego Sánchez.

En el caso del canterano, de 22 años, el Sporting le ha propuesto una mejora económica y más años de contrato. Cabe recordar que Diego es uno de los futbolistas de la plantilla con ficha del primer equipo que se encuentra en la parte baja de la escala salarial tras la formalización de su primer contrato profesional. Esta nueva propuesta, si llega a buen puerto, alargaría su estancia en el Sporting hasta 2029.

El horizonte de Nacho Martín

Si bien es cierto que para el vencimiento del contrato del avilesino (2027) aún queda margen, con lo que su situación no se presenta tan apremiante como la de Yáñez, el Sporting quiere adelantarse a los acontecimientos y dejar blindada su situación, ubicándole en un horizonte similar al de Nacho Martín. Esta gestión se encuentra en un punto más maduro y avanzado que la renovación del portero catalán. Si las dos partes dan el visto bueno a las condiciones del acuerdo en las próximas semanas, lo que aún está por ver, la renovación de Diego Sánchez podría ser un hecho. Aunque, de momento, no está cerrada.

Temas

Sporting de Gijón