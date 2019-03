La 'ruidosa' llegada del segundo autocar «Se dirigieron a la puerta del garaje sin autorización alguna, provocando un incidente», recordó el club gijonés J. BARRIO GIJÓN. Miércoles, 27 marzo 2019, 05:00

Las tensiones entre los dos clubes afloraron bien pronto el domingo. Justo detrás del autocar con los futbolistas del Oviedo llegó otro más pequeño, también serigrafiado, con familiares y amigos de personas vinculadas al club azul, además de Joaquín del Olmo, máximo representante del Grupo Carso.

En las reuniones de seguridad que se mantuvieron en los días previos al choque, se acordó que los pasajeros de este vehículo accedieran inicialmente por la puerta 0, la habitual para este tipo de situaciones, después de completar la rotonda que inicia la Avenida de El Molinón, abriendo un paso de seguridad allí. Otras fuentes consultadas confirmaron también, además del propio Sporting en su comunicado, que el dispositivo de seguridad que se debatió en esas reuniones previas contempló siempre ese acceso para estas personas.

Si había una aglomeración importante en esa zona, no obstante, existía una segunda alternativa planteada, completando la rotonda para que el autocar quedara delante de la puerta del aparcamiento, mirando hacia el Palacio de Deportes, protegiendo a sus pasajeros, que podían descender con más tranquilidad, siempre que el autocar de los jugadores ya estuviera en su interior estacionado. El vehículo en cuestión no hizo ni lo primero, ni lo segundo.

Se detuvo unos metros antes de llegar a la puerta del aparcamiento, mientras el autocar azul todavía estaba introduciéndose por la puerta. Sus pasajeros, incluido el propio Del Olmo, descendieron, acercándose al punto de entrada caminando. La seguridad de El Molinón les cerró el paso, por lo que un alto miembro de la seguridad del Oviedo reclamó la presencia de un grupo de miembros de los Antidisturbios, en una escena que generó bastante tensión.

Disculpas del coordinador

No hubo denuncias por no calentar más los ánimos, aunque el Sporting llamó ayer su atención sobre esto, subrayando que la entrada de estas personas tenía que haberse producido por la puerta 0, coincidiendo con todas las versiones: «Una vez llegan al estadio se dirigen a la puerta del garaje sin autorización alguna y por decisión propia, provocando un incidente entre los coordinadores de seguridad, simple y llanamente por no cumplirse lo dictado por la Delegación del Gobierno. Con posterioridad a dicho suceso, el coordinador del Oviedo se disculpó personalmente con el personal de seguridad».