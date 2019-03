«Sabía que tenía que pegarle fuerte y el balón se levantó» Lunes, 4 marzo 2019, 03:57

Marcó uno de los goles de la temporada. Álex Alegría continúa con su racha goleadora después de volver a acudir a su cita con el gol en un estadio que ya conocía por haber militado en el Numancia cedido por el Betis. «Es un campo que se me da bien», comentó entre risas el delantero del Sporting. Su tanto, el que le dio la victoria al cuadro rojiblanco en Soria fue más bien un centro al área que terminó dentro de la portería del Numancia después de envenarse. Así lo detalló él. «Sabía que tenía que pegarle fuerte al primer palo y el balón se levantó. Vi a Djurdjevic en el área y mi intención fue buscarle, pero terminó en la portería».

Ayer Alegría demostró estar cogiendo el ritmo de la competición después de media campaña en el Rayo en la que no tuvo protagonismo. No solo marcó, sino que también asistió. «Vi a Cristian solo, cuando sacamos de banda estaba solo y jugar de espalda se me da bien», describió el atacante. Por último, cuestionado por la tensión vivida durante la semana, apuntó que «la celebración del primer gol, como si hubiese sido en el noventa, es un buen ejemplo».