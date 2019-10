«Hemos sacado toda la rabia que teníamos dentro» Djurdjevic intenta controlar un balón ante la presión de Ortiz. / F. MANGAS «Con la victoria hemos reforzado la figura del entrenador», indica el portero Diego Mariño | El goleador Manu García reconoce que «hemos vivido una semana muy difícil» ANDRÉS MAESE GIJÓN. Domingo, 20 octubre 2019, 04:21

Cada uno de los jugadores del Sporting que abandonaba el vestuario del Martínez Valero lo hacía con una sonrisa en la boca. No era para menos, por fin volvían a sumar una victoria lejos de casa. «No era un partido cualquiera, era un encuentro muy importante para todos», comentó Diego Mariño.

El portero rojiblanco, que dio la enhorabuena públicamente a todo el equipo en los micrófonos de la Cadena Cope, fue el más sincero cuando se le preguntó por la figura de José Alberto. Mientras sus compañeros restaron importancia a una posible destitución del preparador en el caso de perder frente al Elche, Mariño apuntó que «hemos reforzado al entrenador y le hemos dado un empujón, pero siempre hemos dicho que creemos en él».

El goleador de la tarde, Manu García, también mostró su felicidad por regresar a Gijón con los tres puntos. El mediapunta señaló que «sacamos toda la rabia que teníamos dentro tras una semana muy complicada».

Volvió Manu después de no haber podido jugar el pasado fin de semana ante el Alcorcón, pero no fue el único regreso que se vivió ayer en el equipo. Once meses después de que se lesionara en el Carlos Tartiere, Isma Cerro fue de nuevo titular. «Es mucho tiempo que pasé solo, pero ha llegado la oportunidad y he trabajado para aprovecharla. Soy muy feliz, pero me quedo con los tres puntos», expresó el extremo, que se fundió en un emotivo abrazo con José Alberto cuando fue sustituido.

El Sporting no encajó ningún gol en el Martínez Valero. El equipo se mostró más sólido que nunca y Marc Valiente fue uno de los hombres que lideró la parcela defensiva. «Cuando la situación es complicada las palabras sirven de poco y lo que hay que hacer es actuar. Estuvimos diciendo durante tres meses que somos una familia, pero lo importante era demostrarlo como lo hicimos ante el Elche», explicó.

Por último, Djurdjevic ofreció su punto de vista sobre la victoria cosechada en Alicante. «Estoy muy cansado», señaló el atacante. Su esfuerzo, al igual que el de sus compañeros, obtuvo su premio e indicó que «necesitábamos ganar un partido para coger confianza».