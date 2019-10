Sporting Sporting | «Mi salida del Sporting fue un dolor» Paco Herrera, en una de sus últimas visitas a Mareo. / ARNALDO GARCÍA Paco Herrera Segundo entrenador del Birmingham City «Pensé en retirarme después de marcharme de Gijón. Me hizo mucho daño» JAVIER BARRIO GIJÓN. Martes, 15 octubre 2019, 03:27

«Aquí ya ha empezado el frío», anuncia Paco Herrera (Barcelona, 1953) desde su domicilio en Dickens Heath, un pequeño pueblo inglés próximo a Coventry y Birmingham. En la ciudad de los 'Peaky Blinders' tiene su oficina el entrenador con más partidos de la Segunda española, ejerciendo como técnico auxiliar para el Birmingham FC de 'Championship'. Con una prolífica trayectoria, confiesa que ya estaba pensando en el retiro, pero la llamada de un «amigo» le persuadió.

-¿Qué tal se vive en Birmingham?

-Muy bien. Mi mujer y yo estamos muy contentos. Ya tenía la experiencia del Liverpool, con dos años magníficos, y en ese sentido no ha cambiado nada el ambiente. El día a día, la forma de ser de los ingleses... Vivimos en un pueblo pequeño.

-¿Cómo se llama?

-Dickens Heath. Es un pueblecito muy inglés y acogedor. Luego, Birmingham es la segunda ciudad de Inglaterra. Hay muchísima gente y mucho extranjero. Personas de la India, Paquistán... Mucha mezcla. También estoy muy contento con el día a día en el club. Por lo demás, el fútbol trae alegrías y tristezas (risas).

-¿Cómo llegó al Birmingham?

-Conocía ya a Josep Clotet, el primer entrenador. Trabajamos juntos en el Espanyol. Él entrenaba al juvenil y luego al filial. Teníamos muy buena relación. Yo tenía muy claro este verano que había llegado el momento de retirarme, pero Josep me llamó para pedirme que le echara un cable. Y tomé esta decisión. Quería ayudar a un amigo y me apetecía vivir el fútbol fuera de la presión que tiene un primer entrenador.

-Y vaya 'Championship' (la Segunda inglesa) que se ha encontrado: Leeds, Middlesbrough, Derby...

-Es casi una Premier. Para mí ha sido una sorpresa porque estaba más pendiente del fútbol español. Cuando surgió y empecé a ver los clubes... Nottingham Forest, Blackburn, Leeds. Es precioso ver cada semana los campos llenos, cómo animan las aficiones. Me lo estoy pasando muy bien. Mucha gente no se acordará, pero, por ejemplo, el Nottingham Forest ganó la Copa de Europa en dos ocasiones. Su campo es espectacular.

-¿Se ha desencantado del fútbol español en los últimos años?

-Sí, porque ha sido repetitivo. En el fútbol en España, al menos en Segunda, hay una presión extrema y equivocada. No te puedes confundir. Si lo haces, quedas tocado, estás fuera. Y hay equipos y entrenadores que necesitan tiempo. Seguramente yo sea de esos. En mi caso, creo que soy capaz de arreglar a los equipos y de hacer las cosas bien en el tiempo, pero eso es imposible en España. Y me temo que aquí, en Inglaterra, será similar en un tiempo, aunque aquí se ha tenido siempre un gran respeto hacia los entrenadores. En el Celta jugamos un 'play off' el primer año y logramos el ascenso al segundo. En Segunda hoy esto es muy difícil, aunque haya alguna excepción.

-¿Le hizo mucho daño su salida del Sporting?

-Sí. Hubo muchas cosas. Yo jugué tres temporadas allí como futbolista. Disfruté muchísimo de la ciudad, del fútbol. Era mi primera etapa en Primera. Tuve compañeros magníficos, como Ciriaco, Quini, José Manuel, que casi me adoptó como hijo suyo, Enzo (Ferrero). Eso no se olvida. Cuando volví tenía esa ilusión de que todo saliera perfecto, pero fue imposible. Tuvimos la desgracia de esa plaga de lesiones y ahí se cortó todo. Estoy seguro de que habríamos hecho una buena temporada. Ya soy viejo y no me importa decirlo, pero a largo plazo creo que soy un buen entrenador y para los jóvenes, un regalo (risas). Sé que eso es tirarme flores, pero a estas alturas de la vida ya no me importa.

-¿Pensó en terminar su carrera tras su experiencia en el Sporting?

-Sí, porque fui con mucha ilusión. Cuando uno más quiere a un club, lógicamente cualquier aspecto negativo hace más daño. A otros clubes uno va porque es profesional y puede cogerles afecto, pero a Gijón ya fui con el cariño y mi corazón en las manos. El recuerdo que tenía era magnífico y me hizo daño. La decisión de dejarlo estaba tomada, pero surgieron cosas de fuera. Me fui a Grecia y luego, lo de Las Palmas, ya fue inesperado. Pero considero que mi etapa en el fútbol español ha terminado. Soy el entrenador con más partidos en Segunda. Algún mérito tiene eso, ¿no? En medio de todo, he estado tres años en Primera y dos en el Liverpool. No me puedo quejar.

-¿Cuál es el mayor problema de entrenar al Sporting en Segunda?

-Con esa necesidad del Sporting ahora mismo hay varios en Segunda. Me refiero a clubes en los que si se pierden tres o cuatro partidos el entrenador ya no vale. La gente se pone muy nerviosa. El entorno hace mucho daño. Las críticas con tremendas y muchas veces, injustas. Los presidentes no soportan esa presión. Con todo esto, lo normal es que el entrenador se vaya a la calle.

-José Alberto está pasando una de esas etapas complicadas...

-José Alberto es un amigo y me parece un entrenador genial, que ha hecho cosas muy buenas en el segundo equipo. ¿Por qué no las va a hacer en el primero? Seguramente necesite tiempo y calma. Si sucede lo malo (la destitución), que espero que no, el Sporting perdería a un gran entrenador de la casa que está preparado para ser técnico del Sporting. Toda la gente que hay en ese 'staff' es extraordinaria. Lo sé.

-¿Si pudiera retroceder en el tiempo cambiaría cosas?

-Sí. Hay alguna cosa que cambiaría. No soy de los que se aferra a una decisión. Cambiaría cosas, pero ninguna relacionada con los jugadores. Había una muy buena plantilla.

-¿Y qué cambiaría?

-Déjelo ahí...

-¿Hay libertad para trabajar en el Sporting?

-Hablo de mi experiencia. Por supuesto que la hay y no hay excusas. Empezamos bien, pero nos fueron haciendo daño esas lesiones, sobre todo en el centro del campo. Algo hice mal para que sucediera y afectó al equipo, pero jamás tuve una injerencia. El consejo tuvo un trato conmigo extraordinario. Las cosas no salieron porque cometí algún error. Lo que afectó al equipo estaba más relacionado con los lesionados. Y yo era el responsable de eso.

-Usted fue el primero que habló de la necesidad de recuperar a Jony y llegó poco después de que se fuera.

-¡Cuando llegó después me dolió muchísimo! (Risas). Estaba muy claro. El club lo conocía perfectamente. Todos sabíamos que era un refuerzo importante. Nos habría venido bien, pero no pudo ser. Uno tiene que entrenar con lo que tiene. Y eso no estaba mal.

-Usted conoce bien a Torrecilla, que está teniendo mucha crítica. ¿Qué opinión tiene de él?

-El fútbol en España está maltratando a muchos profesionales. Cuando no es el entrenador, es el director deportivo. Miguel es un director deportivo de Primera.

-¿La mayor decepción de su carrera como técnico es el Sporting?

-No decepción, pero sí el mayor dolor. Hay un club que llevo en las venas, humilde, el de la ciudad donde vivo, el Badajoz. Y el Sporting es mi segunda casa. Fui muy feliz ahí y tengo una hija asturiana y sportinguista. Me habría gustado seguir. Soy maratoniano y al equipo lo habría puesto más arriba.