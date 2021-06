«Me salió abrazar a Mariño y decirle que es un buen tío y un porterazo» Eduardo Prieto Iglesias Árbitro del Sporting-Almería «El fútbol fue cruel con él el domingo. A una persona a la que le tienes ese cariño, te fastidia que le salgan mal las cosas» El navarro Prieto Iglesias, antes de una entrevista. A la izquierda, el colegiado en la portada de EL COMERCIO del lunes. / IRATI AIZPURÚA / DIARIO DE NAVARRA / E. C. JAVIER BARRIO GIJÓN. Sábado, 5 junio 2021, 01:28

A Eduardo Prieto Iglesias (Pamplona, 1981) lo anuncian sus vecinos como un árbitro cercano, espontáneo y cariñoso. En las antípodas de un ogro con silbato. El antidiluviano estereotipo de los colegiados no encaja con este veterano profesional, navegante en los últimos años entre Primera y Segunda División, que dejó una imagen para la posteridad con su cariñoso abrazo a Mariño al final de la pesadilla que vivió el meta ante el Almería.

-¿Tuvo la ocasión el lunes de ver la portada de EL COMERCIO?

-Sí. A primerísima hora ya me la enviaron. Me sorprendió. No esperaba algo con esa repercusión. Me hizo ilusión. No deja de ser una manera de transmitir valores, que creo que es lo que tiene que salir del fútbol, más allá de otros intereses. Esa foto dice mucho. Más allá de las cuestiones deportivas están los afectos personales. Por desgracia para Mariño, el domingo era un momento para darle un poco de calor.

-¿Qué le llevó a ir a buscar a Mariño para abrazarle?

-En primer lugar, como veterano de este negocio, tengo la suerte de haber coincidido muchos años con Mariño. Siempre tuve muy buena relación con él. Diego es muy buen tío y un gran profesional: educado, correcto, siempre nos ayuda. Los árbitros, que tenemos que pelearnos entre comillas con todos, agradecemos mucho estos comportamientos. A una persona a la que tienes ese cariño, te fastidia que le salgan mal las cosas. En segundo lugar, fuera quien fuera, también habría ido. ¿Por qué? ¿Quién más va a saber de errores que un árbitro? Estamos muy curtidos en esto. Fue una forma de transmitirle tranquilidad y cariño; de decirle que al final esto es fútbol, que aquí no se ha muerto nadie.

-¿Durante el partido apreció con claridad los errores y el mal trago que estaba pasando?

-Fui consciente, sobre todo después del primer gol. Creo que él mismo se fue caminando hacia el centro del campo y me pareció percibir que pedía perdón. Le vi la cara y me dije: «Qué mal rato está pasando». Luego, obviamente, todo se diluyó. Yo estaba pendiente del partido. Pero me volvió el recuerdo cuando acabó. Me giré y ya le vi la cara. Sin pensarlo, lo que me salió fue ir, abrazarle y decirle la verdad, que es un buen tío y un porterazo. Y que el fútbol a veces tiene estas cosas.

-También habló un poco con él en el vestuario. ¿Cómo estaba?

-Triste. Diego era consciente de lo importante que era ese partido, lo que suponía. Es que te pasa eso en la segunda parte de la última jornada, sin margen... Si ocurre en la tres o en la treinta, pues nada. Sigues, a morder en el siguiente partido. Pero él, desde mi percepción, veía que no tenía margen para resarcirse.

-¿Fue cruel el fútbol por todo lo que representa Mariño?

-Sí. La grandeza de este deporte es que, como dice un locutor, el fútbol es la vida en noventa minutos. Y la vida tiene cosas muy buenas y otras crueles y dolorosas. A Mariño, por desgracia, le tocó la parte mala. Fue cruel. ¡Qué le voy a decir yo de errores¡ Soy el primero que se equivoca.

-¿Pudo escuchar a El Molinón animando a Mariño?

-Perfectamente. Y me alegré. En un momento en el que se podía sentir solo, Mariño tenía a su público, su estadio. Le animaron, se escuchó perfectamente. Fue un gesto que honra a la afición del Sporting. Está con su equipo a las duras y a las maduras, y eso es de ser grandes. Apoyar cuando las cosas no van bien... Ahí se ve la verdadera casta. Si fuera Mariño, estaría orgulloso. La afición del Sporting, de matrícula.

-¿Sabía que le iba el año al Sporting en este partido? Se abrazó, además de a Mariño, a todos los jugadores del equipo.

-Era un partido muy trascendental. Cuando preparo un encuentro, evidentemente sé a dónde voy y lo que hay. Entendiendo la trascendencia del partido, me salió así. Si hubiera sido al Almería, al revés, también. Tengo la suerte de que me siento muy querido y respetado en el fútbol. En el Sporting, todos, jugadores incluidos, como Babin, Aitor, Gragera, siempre me han tratado muy bien. Un trato exquisito. Desde su figura número uno.

-Quini.

-Me acuerdo mucho de Quini. Fue uno de los mejores delegados que vi. Siempre venía a saludarnos al descanso y al final de los partidos. Pasara lo que pasara, nos decía: «No hagáis caso, lo estáis haciendo bien». Nos trataba con tanto cariño que yo le decía que era como mi abuelo. Tuve la suerte de subir dos veces a Primera. En la primera, unas jornadas antes, Quini me dijo: «Edu, este año vas a subir». Yo le respondí que eso se lo diría a todos. Y él, que no, que iba a subir. Subí. Me llamó y me soltó: «Te lo dije». Tengo grabada esa conversación.

-Estará este sábado en el VAR para el Almería-Girona.

-Alargo el trabajo y encantado. Es un honor que cuenten conmigo para partidos tan importantes y en una misión tan clave.