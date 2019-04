La segunda intentona de Castro Castro, en el Martínez Valero, en su presentación. / ELCHE CF «No he hablado con él todavía, pero le mandaré un mensaje para que esté tranquilo y no corra mucho», bromea Pablo Pérez J. B. GIJÓN. Viernes, 26 abril 2019, 03:22

«¿Castro? No he hablado con él todavía, pero le mandaré un mensaje para que esté tranquilo y no corra mucho», bromeaba ayer Pablo Pérez sobre el regreso a El Molinón del exfutbolista del Sporting, quien dejó Mareo el pasado verano para buscar minutos en Mallorca, primero, y en Elche, ahora. Se agitará seguramente estos días el grupo de 'WhatsApp' con el que se mantienen en contacto muchos de los miembros de la generación de los 'guajes'. Será la segunda vez que pise el verde gijonés en cuatro meses y medio, aunque la primera se quedó con las ganas, sentado todo el partido en el banquillo. Pasado mañana, si 'Pacheta' mantiene su tendencia habitual en la maduración de los partidos, podría confirmar su regreso a Gijón con fútbol en la segunda mitad del choque, toda vez que Yacine y Nino vienen formando sociedad de forma habitual.

Declinadas las entrevistas, el canterano tenía previsto ofrecer ayer una rueda de prensa, aunque finalmente fue cancelada por los movimientos que se han producido en los últimos días en la dirección deportiva del conjunto ilicitano, con la llegada de Nico Rodríguez, verbalizando este jueves el presidente del club, Diego García, el despido del anterior responsable de los fichajes y la contratación del gijonés, que será presentado el martes. Tras el partido sí que podría haber una comparecencia del delantero de Ujo, quien ha vivido un año extraño.

A sus 23 años, Castro apura el tramo final de su primera temporada lejos de Gijón. Su estancia en Mallorca, el club que tiene la propiedad de sus derechos hasta 2020, no resultó la esperada. Aunque arrancó con garbo, titular en las cuatro primeras jornadas -marcó en la segunda-, Vicente Moreno le descabalgó pronto, alcanzando diciembre con una participación de solo 430 minutos, lejana a las expectativas que había en él.

Al Martínez Valero llegó a préstamo en el cierre del mercado de invierno. Con el tándem Yacine-Nino bastante consolidado, el delantero asumió un papel de agitador de los partidos, siempre utilizado por 'Pacheta', que manifiesta mucha más confianza en él que Vicente Moreno. Prueba de ello es que ya suma dos tantos con la camiseta del Elche, otorgando cuatro puntos a su equipo. Suele ser el sustituto natural del veterano Nino, que lleva el gol en vena. Igual que el delantero de Ujo, menos estable, pero astuto y eficaz en el área.