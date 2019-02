Una Segunda oportunidad Robin Lod, en el entrenamiento del sábado, junto a Álex Alegría. / ARNALDO GARCÍA Los gijoneses visitarán este domingo a Las Palmas y harán lo propio con el Mallorca, mientras que recibirán en El Molinón a Almería, Oviedo y Cádiz J. BARRIO Martes, 12 febrero 2019, 02:52

Aunque el fin de semana resultó especialmente doloroso, el Sporting finalizó a seis puntos del 'play off'. La brecha, alargada por la derrota, no ofrece el terrible impacto visual de los ocho puntos con los que el equipo salió a jugar a Almendralejo. A eso se agarra el vestuario rojiblanco, que ahora mismo solo ve realista enganchar ese sexto puesto, al que se ha agarrado el Oviedo tras su victoria en el Martínez Valero de Elche. El quinto, en posesión del Granada, a once puntos, está carísimo.

El problema es que son muchos los equipos que quieren discutir por esa última plaza del 'play off'. Hasta seis proyectos, incluido el propio Oviedo, están situados por encima de la cabeza de los rojiblancos. Aunque, tanto José Alberto como sus futbolistas, son muy conscientes de que se tendrán que enfrentar a cinco de estos en esta vuelta definitiva de la temporada. De ellos, además, Las Palmas cuenta con los tres puntos del encuentro frente al Reus, que le otorgarán al Sporting en la penúltima jornada.

De esos partidos, los rojiblancos afrontarán dos en el exilio, lo que ahora mismo ofrece casi una mayor garantía que El Molinón. Comenzará esta jornada con el citado encuentro en el Estadio de Gran Canaria y seguirá, ya en la jornada 37, con el desplazamiento a Son Moix para medirse al Mallorca.

Por El Molinón, mientras, tendrán que pasar el Almería, el Oviedo -en el derbi que se disputará en la jornada 31- y el Cádiz para cerrar la temporada. El otro equipo que completa este sexteto al que sigue el Sporting desde la distancia es el Alcorcón, al que los rojiblancos tendrían ganado el 'golaverage' en un hipotético final de 'foto finish'. Los madrileños, por otra parte, se enfrentan este fin de semana al Oviedo en el Carlos Tartiere, en un duelo directo por esa sexta plaza.

En la primera vuelta

«Debemos tener paciencia y corregir las cosas en las que hemos fallado. Estamos a tiempo», aseguró José Alberto tras el batacazo frente a Osasuna. «Todos debemos espabilar y si queremos estar en los puestos altos, no podemos desperdiciar más oportunidades», alertó el entrenador rojiblanco, bastante afectado tras el encuentro, aunque ya manifestaba un estado de ánimo más energético en los últimos días del fin de semana.

De todos estos equipos, los gijoneses solo perdieron en la primera vuelta frente al Almería, en un partido muy desafortunado, y ante el Oviedo en el Tartiere, en uno de los peores encuentros del Sporting en la presente temporada y que desembocó, además, en la destitución de Rubén Baraja.