Seis mil abonadas rojiblancas De izquierda a derecha, Sofía Campo, María Campo, Paula Llaneza, Marta Arrigorriaga, Mara Arrigorriaga, Claudia Núñez, Alba Junquera y Mari Carmen Llorca. / JORGE PETEIRO El conjunto gijonés puede presumir de ser uno de los clubes del fútbol español con un mayor porcentaje de socias | Una cuarta parte de la masa social que acude a El Molinón para animar al Sporting son mujeres ANDRÉS MAESE GIJÓN. Domingo, 30 diciembre 2018, 02:41

El fútbol no entiende de edades ni muchos menos de sexos. Con el paso de los años, sobre todo, en la última década, las mujeres han ganado terreno y son muchas las que acuden a los estadios para seguir con pasión los partidos de su equipo. Gijón es uno de los sitios donde hay un mayor porcentaje de abonadas de toda España. Según datos facilitados por el Sporting, el club cuenta con 5990 abonadas, lo que supone un 25% de la masa social de la entidad. EL COMERCIO ha reunido a un grupo de socias de distintas generaciones cuyas vidas, de una u otra manera, están ligadas al club del que esperan que la próxima campaña se encuentre entre los mejores equipos del país.

De momento, el Sporting puede presumir de ser uno de los clubes con más mujeres aficionadas. Al menos, si se hace una clasificación con el porcentaje de abonadas. Solo cinco equipos, según datos facilitados por la Liga de Fútbol Profesional, tienen un porcentaje mayor de abonadas mujeres. El Getafe o el Levante, que tiene un número de abonados inferior al que presenta el Sporting en Segunda División, tienen más mujeres en proporción. También el Valencia supera al Sporting al igual que el Barcelona, aunque en un porcentaje muy pequeño.

Mara Arrigorriaga es la más joven. Sus padres no tardaron en abonarla al Sporting, por lo que a sus cuatro años de edad ya cuenta con cuatro temporadas en la familia sportinguista. Aún es muy pequeña para explicar lo que vive en El Molinón, pero ella cree que esta campaña «el Sporting va a subir a Primera División». Paula Llaneza la sostiene en brazos y le susurra al oído que se va ascender por «el cambio de entrenador».

Este grupo de aficionadas coincide en que lo mejor que le ha podido pasar al equipo es que José Alberto haya tomado las riendas de un grupo de futbolistas que «parecía que no sabían a lo que jugaban».

Para Paula un hipotético ascenso sería muy especial. Principalmente porque «todas mis amigas del colegio son del Oviedo». Le ha tocado sufrir en los únicos derbis que ha visto en su vida. «Se hizo muy duro cuando perdimos», recuerda la aficionada que lleva ocho años como abonada.

Alguno más lleva Mari Carmen Llorca, que comenta que «llevo 63 años yendo a El Molinón». Es la veterana del grupo y forma parte de la Peña Sportinguista Portería Sur. «Mucho ha cambiado todo», recuerda cuando echa la vista atrás.

«Como abonada llevo 48 años y puedo asegurar que antes disfrutábamos más con el fútbol». Lo asegura convencida porque «había otra dinámica tanto de futbolistas como de filosofía de cantera». Ella disfrutó de los mejores años del Sporting, pero también le tocó sufrir con el equipo debido a que «esto es fútbol y siempre se sufre. Todos, salvo excepciones, suben y bajan de categoría, es algo normal».

Mari Carmen es la única a la que no le sorprende la cifra de abonadas de esta temporada. «Todavía tenemos que ser más», dice la gijonesa, que invita a más seguidoras a acudir a El Molinón para animar al Sporting en la pelea por el ascenso. Una lucha que, en su opinión, está perdida porque «creo que no se sube y siento mucho decir esto. No soy optimista porque estamos muy lejos de la cabeza. A veces es mejor ser realista».

Nada tienen que ver sus palabras con las de Alba Junquera. Once años como abonada. «La esperanza es lo último que se pierde, así que vamos a subir», destaca.Ella como muchas chicas jóvenes se ha hecho fiel a El Molinón. Un cambio de tendencia experimentado en los últimos años. Antes resultaba muy difícil ver a mujeres en el estadio. «Había muy pocas», refrendan las veteranas durante la charla, conscientes de que los tiempos cambian y por fortuna se derriban muros que parecían intocables antaño.

El ejemplo es el auge del fútbol femenino, con cada vez más seguidoras. Muchas niñas se atreven a probar con la práctica de un deporte que parecía enfocado solo para los varones. El desarrollo es evidente y ahí está la apuesta del propio Sporting por potenciar la sección de fútbol femenino con un intenso trabajo desde la base.

Alba todavía no se ha atrevido a calzarse las botas para dar patadas al balón. Entre risas comenta que «no juego, pero me encanta ver el fútbol».

De otra manera viven los encuentros María Campo y su hermana Sofía. Ellas van con diez amigas al estadio para apoyar al equipo de José Alberto, según cuenta Sofía. Las chicas están enganchadas al fútbol y, en este caso, a su Sporting del alma.

María lleva la voz cantante y opina sobre el cambio de entrenador en el Sporting. «Se nota muchísimo, creo que ahora se ve al equipo mucho mejor que antes». De las dos es la que lleva la camiseta rojiblanca, con la que acude al campo con el resto de sus amigas y su hermana para ver ganar al equipo. «Llevamos mucho tiempo viniendo, pero abonadas somos desde hace tres temporadas», explica antes de certificar que los convencionalismos se han terminado y las mujeres ganan terreno en todos los órdenes de la vidad. El fútbol no podía ser una excepción.