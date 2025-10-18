La sequía del banquillo del Sporting de Gijón El conjunto rojiblanco es el único equipo, de Segunda División, junto a Las Palmas, cuyos reservas no han marcado ni un gol en este arranque liguero

El fondo de armario de la plantilla confeccionada por el Grupo Orlegi y el ya extécnico Asier Garitano vuelve a quedar en entredicho. Ya no por el número de efectivos, sino también por la aportación de los futbolistas menos habituales en las alineaciones.

Las estadísticas del inicio liguero -mañana se cumplirá el primer cuarto de competición- ponen de relieve que el banquillo del Sporting de Gijón es el menos goleador de la competición liguera. La efectividad ofensiva de los hombres de refresco es nula. Ni un solo gol en las nueve primeras jornadas.

El Sporting comparte la cola del pelotón junto a Las Palmas. El cuadro canario tampoco ha sido capaz de encontrar el gol en sus jugadores reservas. Los dos banquillos son los que menos aportación ofensiva ofrecen a sus equipos.

El dato en Gijón sorprende más aún cuando los dos únicos delanteros específicos con lo que cuenta el primer equipo se encuentran en el banquillo. Jordy Caicedo y Amadou Matar son dos habituales reservas. Ambos ya han disputado algunos minutos ligueros, pero la confianza que mostró Garitano en ellos fue escasa.

De los 810 minutos que se han disputado hasta el momento, Caicedo tan solo acumula 57 minutos en cinco partidos. En todos ellos salió desde el banquillo. Por su parte, Amadou ha completado un total de 73 minutos en cuatro partidos. La salvedad con Caicedo es que fue titular en un encuentro. El exfutbolista de filial jugó de inicio en El Molinón ante la Cultural Leonesa. Un encuentro que ganó el Sporting gracias a un tanto de Perrin.

Objetivo a la vista

Una de las metas a alcanzar del nuevo titular del banquillo del Sporting, Borja Jiménez, además de intentar construir una defensa sólida, será la de lograr que su banquillo aporte en el terreno de juego con goles.

En su estreno como técnico rojiblanco en El Molinón, agotó los cambios. Dos laterales y dos pivotes defensivos fueron sus elecciones para intentar amarrar la victoria ante el Racing de Santander. Su última permuta fue Caicedo a falta de dos minutos para que se cumpliera el tiempo añadido por el colegiado.

La lista goleadora de los banquillos en Segunda División la lidera el Racing de Santander con siete dianas. Le siguen el Huesca y el Deportivo de la Coruña con cinco goles aportados por sus respectivos banquillos.

