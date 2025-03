Sporting | Javier Fernández: «Si no se mejora, quizá haya que tomar una decisión que no nos gusta»

J. C. TUERO

«El Sporting de hoy no vende jugadores para cuadrar sus cuentas. El único objetivo de vender es que esto nos permita realizar inversiones y aumentar la masa salarial para subir la competitividad de la plantilla. Con otra política sería irrealizable el fichaje de Manu García o Javi Fuego, o mantener la estructura de Mareo». Javier Fernández cerró ayer una página en la historia del Sporting, con la pesadilla de la deuda concursal alejada -a la espera del cierre judicial-, enfatizando que, «por primera vez» en los últimos años, en el curso pasado no se había tenido que hacer un pago correspondiente a deuda antigua. Hoy, el músculo económico del club, prolongó, está volcado en «la adquisición de talento para la parcela deportiva, la prioridad». Y así se abrió la otra página, que monopolizó la exposición y exprimió la crítica: el desinfle del Sporting en la competición, con la situación clasificatoria actual y José Alberto como protagonista.

«Esto es fútbol y a veces hay que dar un giro», anticipó Javier Fernández, compartiendo mesa con el resto del consejo y el notario Javier Nogales, dejando abierta por primera vez en público la posibilidad de un despido del técnico. «El lunes le mostramos a José Alberto nuestro apoyo. Lógicamente, los resultados son los que son y si no hay mejora, quizá haya que tomar una decisión que no nos gusta», reiteró. En cualquier caso, sobre la apuesta por el técnico en su día, Fernández quiso dejar claro que «el deseo del club era que José Alberto entrenase al Sporting y, si algún dolor tengo, es que no vayan bien las cosas. Es un técnico de casa y humilde». «Ojalá dé la vuelta a esto», deseó.

«Estamos muy preocupados por la pésima clasificación y entendemos que esto es una responsabilidad compartida entre todos», asumió. Con el equipo pisando terreno pantanoso, a dos puntos del descenso a Segunda B, el dirigente anticipó el punto débil de su gestión y dedicó el primer cuarto de hora de su extensa intervención a defender la propuesta deportiva, contraponiendo el escenario del curso pasado, con abundancia de cedidos y extranjeros, con la presente. Joaquín, debutante, observaba el desarrollo de la junta desde el público. Hubo menciones a Miguel Torrecilla, en el ojo del huracán junto a José Alberto, pero solo una respuesta sobre su futuro: «Hasta junio tiene contrato y entre marzo y abril tomaremos la decisión (si sigue o no)».

Pero por encima del presente quiso defender su proyecto. «Este año hemos recuperado talento de Mareo y buscado el retorno de aquellos 'ex'. Para un club como el nuestro era el único camino», defendió, contabilizando que «para un total de quince salidas, el verano pasado incorporamos a siete jugadores, tres de ellos de vuelta a casa». «Buscamos generar una base de jugadores con arraigo que nos permita competir por el ascenso. Eso, como todo el mundo sabe, no es una garantía en el fútbol», concluyó.

Manuel Marcilla, uno de los accionistas presentes, fue el primero en replicar. «El panorama es desolador en cuanto a la realidad deportiva», protestó. Diego del Valle, presidente de 'Tu fe nunca decaiga', que insistió en la búsqueda de algún mecanismo que implique a los aficionados en las decisiones del club, también afeó la situación deportiva. «Los bandazos que se dan son tremendos», le espetó, anunciando su negativa a la aprobación de los números. Pedro Fernández mantuvo desencuentros con Javier Fernández y Ramón de Santiago. «No se merecen al Sporting», sentenció. Y Jorge Guerrero fue el primero que mencionó a José Alberto, al que mostró su apoyo: «Sigan apostando por los de casa». «Los resultados no son los esperados, pero este club ha creado un proyecto que todos demandaban», remarcó el presidente.

Javier Fernández pasó por otros temas. En relación a la apuesta por la cantera, el dirigente recordó que se había conseguido retener al canterano Christian Ferreres ante la ofensiva del Villarreal. También deslizó sobre el criterio deportivo que «tenemos a nuestros profesionales y una asesoría externa, y tengo conversaciones con exjugadores y ahora con Joaquín». Hubo un punto en común con los horarios y también con las medidas del viaje a Oviedo, que recordó Adrián Núñez, flamante presidente de Unipes, que solicito más atención para el aficionado. «Saben nuestra posición y la postura del otro club (el Oviedo) y si encima estamos con esa ruptura absurda de relaciones...», dijo Fernández. A renglón seguido mostró su crítica hacia el VAR: «Nos sentimos dolidos. Lo que no es normal es que no se explique cómo se utiliza». Y sobre la venta de Dani Martín dijo que «él y Mariño no deseaban compartir proyecto».

Hubo momentos tensos a cuenta de los sectores más radicales del sportinguismo, del patrocinador principal y, también, de los insultos en redes sociales hacia los dirigentes y el técnico, con un tono especialmente duro de Ramón de Santiago. Entre medias, Javier Fernández había anticipado su intención de ampliar los límites de Mareo en el futuro. «El espacio no es suficiente», observó, enumerando entre otros de sus proyectos futuros la recuperación de la residencia y la creación de una nueva para el primer equipo, además de su «libro blanco», próximo a ver la luz.

5.554 euros de superávit

En el apartado económico, aprobado por mayoría, Javier Fernández bajó al detalle, partiendo del superávit del pasado ejercicio, con 5.554 euros contabilizados, pese a que inicialmente se habían previsto pérdidas, corregidas con la victoria en el litigio frente al cuerpo técnico de Abelardo, y estimando un beneficio de 646.000 euros para el final del presente curso. El dirigente se afanó en defender que no había filigranas contables en la memoria: «El efecto de la concesión de El Molinón ha sido 0 en la cuenta de pérdidas y ganancias». Y anticipó, antes de contabilizar en 24,6 millones de euros el presupuesto para este año, que el fondo de maniobra seguirá siendo negativo en Segunda porque, repitió, «la solución para remontarlo es generar ingresos» y ahora todo está orientado a la parcela deportiva.