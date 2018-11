El siguiente objetivo de José Alberto Blackman conduce el balón en su regreso a la competición. / EL IDEAL El técnico quiere recuperar la eficacia de sus delanteros que aún no han firmado ningún tanto en la Liga | Solo Carmona, que lanza los penaltis, ha marcado más de un tanto en un equipo que suma hasta diez goleadores distintos en apenas quince jornadas ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 26 noviembre 2018, 02:40

El Sporting de José Alberto dio un paso al frente en el estreno del técnico como profesional. Lo hizo en uno de los escenarios más complicados de la Liga. El Granada no sabía lo que era perder hasta el pasado viernes cuando vio como los tres puntos volaron hacia Gijón para romper así la dinámica rojiblanca en los partidos a domicilio.

El estreno del entrenador asturiano en Segunda División dio sus frutos tras un encuentro en el que el Sporting se mostró más valiente de lo habitual. José Alberto presionó la salida de balón del Granada con descaro y el equipo ganó protagonismo en la parcela ofensiva. Cofie, el pivote defensivo, recogió un rechace en la frontal del área para estrenarse como goleador en la presente campaña y volver a festejar un tanto cuatro años después. Su último gol lo marcó el 23 de marzo de 2014 ante el Parma.

El ghanés no fue el único que anotó su primer gol en Granada con la camiseta del Sporting. Álvaro Traver, una de las novedades en la primera alineación de José Alberto, mandó el balón al fondo de la portería rival cuando el partido llegaba a su fin. Un centro envenenado que significó la primera victoria a domicilio del cuadro gijonés en lo que va de Liga.

Los dos nuevos goleadores se sumaron así a una lista que ya cuenta con diez futbolistas. De todos ellos, tan solo Carmona acumula más de un tanto en la competición. El mallorquín es el máximo goleador del equipo con seis dianas, de los que ha marcado cuatro desde el punto de penalti. Nueve centrocampistas y un defensa, Babin, ya saben lo que es celebrar un tanto en la Liga, algo que aún no han podido hacer ninguno de los tres delanteros con los que cuenta el Sporting para liderar el ataque.

Entre los varios objetivos que se ha marcado el nuevo entrenador para mejorar los números del Sporting se encuentra recuperar para la causa a los puntas que contrató Miguel Torrecilla para marcar las diferencias en los terrenos de juego. La principal inversión del director deportivo se centró en Uros Djurdjevic, atacante que más minutos acumular en la Liga desde que esta comenzó en agosto.

El serbio fue la gran apuesta de la dirección deportiva, que pagó 2,5 millones de euros por un futbolista que no termina de encontrar el camino hacia el gol. Después de quince partidos, en los que acumula 960 minutos, no ha sido capaz de festejar un solo tanto en la presente campaña. El atacante lo intentó en los trece disparos que ha ejecutado. Incluso disfrutó de un penalti, pero no fue capaz de transformarlo ante el Reus en El Molinón.

Sí marcó en la Copa del Rey ante el Eibar en la ida de los dieciseisavos de final y asistió ante el Almería a Pablo Pérez en el estreno goleador del gijonés, pero José Alberto buscará exprimir más a fichaje más caro en la historia del Sporting.

Misma eficacia goleadora tiene Nick Blackman. Bien es cierto que los números del británico son incomparables a las de su compañero. Principalmente porque el futbolista prestado por el Derby County al Sporting tan solo ha jugado 90 minutos en lo que va de Liga. La culpa la tiene su rodilla derecha, que le ha impedido estar disponible en la mayor parte de los encuentros que ha disputado el Sporting.

En Almería reapareció para sumar media hora más de competición y dejó buenas sensaciones en el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego. El delantero se fabricó tres buenas acciones que a punto estuvieron de significar el tanto de la victoria para el Sporting.

Velocidad, regate y descaro son tres de los adjetivos que resumen el papel de un futbolistas desconocido, hasta ahora, para el sportinguismo. Dependiendo de cómo evolucione la semana para el delantero, José Alberto podría introducirlo en el once inicial el próximo sábado ante el Tenerife, para dar descanso a un Djurdjevic, que sigue gafado de cara al gol.

La tercera y última opción que maneja el técnico asturiano para actuar por delante del centro del campo es Neftali. Aunque por lo visto en la primera semana de trabajo del preparador, la idea que maneja es la de utilizar al suizo como hombre de banda. En las cinco sesiones que dirigió, el jugador que llegó a Gijón para hacer una prueba con el filial actuó pegado a la línea de cal y fue uno de los descartes para Granada.

El gol es una de las asignaturas pendientes del Sporting, que se encuentra entre los menos eficaces de la competición. Las cifras, sobre todo, de sus delanteros deben cambiar para elevar el proyecto.