El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gelabert, con la camiseta rojiblanca, con Siroko como patrocinador principal, durante el partido contra Las Palmas. ARNALDO GARCÍA

Siroko, que vestirá al Sporting, lleva dos años preparando su salto al fútbol

«Tenemos la mejor propuesta. Somos de Gijón y nos vamos a matar para que esto salga bien», señalan desde la firma, que pide calma: «Aún no está cerrado»

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

El Sporting y Siroko están a las puertas de aumentar su relación con la firma del contrato –como adelantó EL COMERCIO– para que la marca de ropa deportiva gijonesa se convierta en el nuevo proveedor textil del equipo. Una alianza histórica por la naturaleza local de la relación y porque el patrocinador principal del club será, a la vez, el que le vista. La operación está pendiente de la redacción final del contrato y de la firma posterior, en un compromiso para las cuatro próximas temporadas. Es decir, desde el verano, cuando expire el acuerdo con Puma, hasta 2030.

Precisamente, porque todavía falta ese remate, desde Siroko se refieren al proyecto con cautela. «Nos haría mucha ilusión, pero no hay nada oficial todavía, aún no está cerrado», asegura Lucas Altamira, el director de Alianzas y Patrocinios de la firma que fundó Borja Mera en 2016 y que asume un reto muy exigente por dos razones fundamentales: supone su inmersión en el diseño de ropa para el fútbol profesional, un mercado muy competitivo, y, de paso, de la mano del club de su ciudad. «Tenemos la mejor propuesta. Estamos muy preparados por si sucede. Somos de Gijón y nos vamos a matar para que esto salgan bien, pero todavía no está», repite con prudencia Altamira.

Siroko lleva dos años preparando su entrada en el fútbol: selección de tejidos, diseños de prototipos de equipaciones, planificaciones, el propio patrocinio del Sporting... Antes de que termine 2025, la firma espera presentar una línea para el tenis y el pádel. Pero ya, con el inicio de 2026, será el año de los deportes de equipo para Siroko: voley, baloncesto y el fútbol, claro, con la idea de vestir al equipo rojiblanco.

La operación, con un principio de acuerdo entre las dos partes, está pendiente de la redacción del contrato y de la firma

La nueva alianza, de confirmarse, llegará en un momento de tirantez del Sporting con Puma, que se sabe en la puerta de salida. En los últimos tiempos se han registrado problemas en los envíos y el club ya tuvo que buscarse la vida para diseñar la camiseta amarilla ante el partido de Vitoria. Y a la vuelta de la esquina está la campaña de Navidad... Pero esa es otra historia que, por otra parte, se ha repetido con alguna de las grandes marcas en los últimos años, con un vínculo de naturaleza muy diferente.

Siroko es hoy una firma gijonesa de ropa deportiva y complementos muy pujante. Y un culo inquieto empresarial que busca reinventarse y expandirse. El año pasado facturó 42 millones de euros. Posee tiendas físicas en Gijón, donde está la matriz, en Madrid, en Barcelona y, a principios de 2026, inaugurará una nueva en Alcudia, Mallorca. Tiene presencia, además, en cuarenta países a través de campañas activas y acuerdos logísticos para la distribución de sus productos. Como muestra de esa internalización, el nombre de Siroko se ha visto proyectado en el 'Crypto.com Arena' de Los Ángeles, donde los Lakers de Lebron y Doncic juegan sus partidos de la NBA.

Con el Sporting ha ido estrechando sus lazos desde el año pasado, cuando se convirtió en el patrocinador principal del club, aunque en 2016 ya había hecho un guiño con la creación de una edición especial de gafas del equipo. Esa buena sintonía se puso de manifiesto esta misma semana, con la propuesta del Sporting a Siroko para que cediera el frontal de la camiseta a la Cocina Económica, una asociación que la firma de ropa conoció desde dentro por el Sporting.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  4. 4 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  7. 7 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  8. 8 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  9. 9

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  10. 10

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siroko, que vestirá al Sporting, lleva dos años preparando su salto al fútbol

Siroko, que vestirá al Sporting, lleva dos años preparando su salto al fútbol