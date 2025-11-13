Siroko, que vestirá al Sporting, lleva dos años preparando su salto al fútbol «Tenemos la mejor propuesta. Somos de Gijón y nos vamos a matar para que esto salga bien», señalan desde la firma, que pide calma: «Aún no está cerrado»

Javier Barrio Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:54

El Sporting y Siroko están a las puertas de aumentar su relación con la firma del contrato –como adelantó EL COMERCIO– para que la marca de ropa deportiva gijonesa se convierta en el nuevo proveedor textil del equipo. Una alianza histórica por la naturaleza local de la relación y porque el patrocinador principal del club será, a la vez, el que le vista. La operación está pendiente de la redacción final del contrato y de la firma posterior, en un compromiso para las cuatro próximas temporadas. Es decir, desde el verano, cuando expire el acuerdo con Puma, hasta 2030.

Precisamente, porque todavía falta ese remate, desde Siroko se refieren al proyecto con cautela. «Nos haría mucha ilusión, pero no hay nada oficial todavía, aún no está cerrado», asegura Lucas Altamira, el director de Alianzas y Patrocinios de la firma que fundó Borja Mera en 2016 y que asume un reto muy exigente por dos razones fundamentales: supone su inmersión en el diseño de ropa para el fútbol profesional, un mercado muy competitivo, y, de paso, de la mano del club de su ciudad. «Tenemos la mejor propuesta. Estamos muy preparados por si sucede. Somos de Gijón y nos vamos a matar para que esto salgan bien, pero todavía no está», repite con prudencia Altamira.

Siroko lleva dos años preparando su entrada en el fútbol: selección de tejidos, diseños de prototipos de equipaciones, planificaciones, el propio patrocinio del Sporting... Antes de que termine 2025, la firma espera presentar una línea para el tenis y el pádel. Pero ya, con el inicio de 2026, será el año de los deportes de equipo para Siroko: voley, baloncesto y el fútbol, claro, con la idea de vestir al equipo rojiblanco.

La operación, con un principio de acuerdo entre las dos partes, está pendiente de la redacción del contrato y de la firma

La nueva alianza, de confirmarse, llegará en un momento de tirantez del Sporting con Puma, que se sabe en la puerta de salida. En los últimos tiempos se han registrado problemas en los envíos y el club ya tuvo que buscarse la vida para diseñar la camiseta amarilla ante el partido de Vitoria. Y a la vuelta de la esquina está la campaña de Navidad... Pero esa es otra historia que, por otra parte, se ha repetido con alguna de las grandes marcas en los últimos años, con un vínculo de naturaleza muy diferente.

Siroko es hoy una firma gijonesa de ropa deportiva y complementos muy pujante. Y un culo inquieto empresarial que busca reinventarse y expandirse. El año pasado facturó 42 millones de euros. Posee tiendas físicas en Gijón, donde está la matriz, en Madrid, en Barcelona y, a principios de 2026, inaugurará una nueva en Alcudia, Mallorca. Tiene presencia, además, en cuarenta países a través de campañas activas y acuerdos logísticos para la distribución de sus productos. Como muestra de esa internalización, el nombre de Siroko se ha visto proyectado en el 'Crypto.com Arena' de Los Ángeles, donde los Lakers de Lebron y Doncic juegan sus partidos de la NBA.

Con el Sporting ha ido estrechando sus lazos desde el año pasado, cuando se convirtió en el patrocinador principal del club, aunque en 2016 ya había hecho un guiño con la creación de una edición especial de gafas del equipo. Esa buena sintonía se puso de manifiesto esta misma semana, con la propuesta del Sporting a Siroko para que cediera el frontal de la camiseta a la Cocina Económica, una asociación que la firma de ropa conoció desde dentro por el Sporting.

