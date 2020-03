«No está sobre la mesa que la competición termine ya» «El club no tiene posición sobre este asunto, no nos han trasladado esa posibilidad», dice Losada J. BARRIO GIJÓN. Sábado, 14 marzo 2020, 04:44

El Sporting rompió ayer su silencio institucional con una batería de respuestas muy medidas del consejero Fernando Losada, que dejó un mensaje sobre el terreno desconocido en el que se mueve la sociedad y, de forma específica, el fútbol profesional. «La previsión nos la marca el minuto a minuto. Por esta situación no cabe una planificación a medio plazo», señaló el portavoz del Sporting.

Por eso, su calculada visión se movió muchas veces en la ambigüedad. Preguntado por si el club respaldaba la decisión de la Liga de aplazar estas dos jornadas de competición, por el momento, se limitó a comentar que «no tenemos ni que compartir ni que no compartir esta posibilidad. Creo que tenemos que acatar y asumir las recomendaciones y las indicaciones que nos hacen desde la Liga y las autoridades sanitarias correspondientes».

Lo que sí avanzó es que, con la gravedad de la situación, no se ha planteado todavía la posibilidad de dar por finalizada la competición futbolística este año. «El club no tiene posición sobre este asunto, ya que no nos han trasladado esa posibilidad. No está encima de la mesa», dijo. Aunque, deslizó, «lo incierto de la propia situación hace que abordemos ese tipo de posibilidades».

También explicó que la Liga ha establecido una comisión de trabajo, de la que el Sporting forma parte, y que por el momento, al margen de una estimación, no se podía precisar con exactitud el impacto económico negativo del parón.