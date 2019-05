Sporting | Sobrevivir sin Djurdjevic

A Uros Djurdjevic (Belgrado, 1994) la semana se le está haciendo eterna. Y todavía le queda. Sin competición en el horizonte del fin de semana, con el mismo fuego de siempre en su interior, ayer se le veía algo frustrado durante el entrenamiento, que extendía por unos veinte minutos más que el resto de sus compañeros, ya en el interior del vestuario. Al Sporting también se le hará larga la empresa de mañana con el balcánico sentado en la grada, digiriendo mal esa quinta tarjeta amarilla que vio en Son Moix en una protesta innecesaria, sabedor de la relevancia que tiene en el libreto de José Alberto.

La necesidad con la que el Sporting acude al partido más importante del año, sumada a la ausencia del máximo goleador del equipo, deja a los gijoneses pisando un territorio totalmente inexplorado esta temporada. No han ganado todavía un partido sin el serbio, que solo se ha perdido dos encuentros de liga, acumulando un total de 35 (33 como titular) y festejando once goles. No participó en Alcorcón, en el estreno del Sporting, porque su fichaje estaba rematándose. Ni tampoco en Las Palmas, cuando cumplió su primer ciclo de tarjetas. Acabaron con un empate, el primero, y una derrota, el segundo.

Pero no solo de sus goles vive el Sporting, que decide estos días su recambio en la cabeza de José Alberto. También respira con sus brutales esfuerzos en la presión y riñas con los centrales, a los que siempre cuelga alguna tarjeta. Blackman se presenta como la principal alternativa para relevarle. La más natural, pero no la única. Porque el técnico podría retocar el 4-4-2 y pasar a un 4-2-3-1, con un enganche: Lod, que es duda, o Pablo Pérez. En cualquiera de los dos casos, con Alegría de acompañante, se perderá vigor y presencia arriba. Todo sin un jugador que suele cubrir más de 10 kilómetros por partido.

«Un jugador temible»

«Me imagino que lo echarán de menos el sábado porque se puede considerar una baja importante, pero el Sporting y su entrenador tienen recursos», observa Natxo González, que asiste al final de Segunda en calidad de espectador tras abandonar el Dépor «Está siendo un jugador determinante después de un comienzo complicado por la responsabilidad que tenía y porque, además, no hizo goles al principio. Pero ha cogido carrerilla y se ha convertido en un jugador muy importante y temible», amplía.

Sin Djurdjevic y con una necesidad vital de ganar, Nick Blackman podría disfrutar de su última oportunidad para tener un papel relevante en esta temporada. Del inglés, castigado casi todo el año por esa lesión de rodilla, se sabe muy poco, con apenas 393 minutos disputados que le convierten en un completo desconocido para El Molinón. Sus titularidades en la Liga se reducen a tres partidos, desaparecido luego en combate desde el cierre del mercado invernal hasta el inicio de abril.

De confirmarse su titularidad, que está por ver, tendrá un cometido complicado por delante. «Conocía a Djurdjevic ya de antes, pero ahora más a fondo de verlo toda la Liga. Estuvo enfrentado con el gol, pero tiene un gen competitivo de sobresaliente. Me parece un futbolista excelente y lo mejor está por llegar», considera el técnico Luis César Sampedro, quien, sin mencionar a Blackman, recuerda que «el entrenador seguro que buscará la mejor alternativa para el fin de semana, aunque, evidentemente, cuando los buenos faltan se nota».