José Alberto, entrenador del Sporting: «No hemos hecho nada, solo hemos ganado un partido fuera de casa» En primer plano; Peybernes, Geraldes, Sousa y Cofie se ejercitan junto al resto de sus compañeros en Mareo. / ARNALDO GARCÍA «A El Molinón le gusta ver a un equipo que compita y que busque la portería rival. Eso es lo que buscaremos», indica José Alberto López A. MAESE GIJÓN. Sábado, 1 diciembre 2018, 02:42

Tranquilo y satisfecho por lo visto sobre el terreno de juego. Así es como se presenta José Alberto a su segundo partido como entrenador del Sporting. El preparador sacó pecho ayer del sus jugadores: «Estamos disfrutando de esto porque es muy sencillo el día a día con esta plantilla. Se nota el gran ambiente que hay en el equipo».

El preparador intenta sacar al cuadro rojiblanco de la zona baja de la clasificación a base de victorias. En su debut como profesional logró los tres puntos y el sportinguismo volvió a sonreír. Un hecho que le agrada, pero que también le lleva a ser precavido porque «no hemos hecho nada, solo ganamos un partido fuera de casa, por lo que tenemos que estar con los pies en el suelo».

Quiere frenar la euforia que desató el pasado viernes en el Nuevo Los Cármenes, pero sin que se reduzca la intensidad con la que sus jugadores tienen que vivir cada partido. «A El Molinón le gusta ver a un equipo que compita, que sea solidario y que busque la portería rival. Eso para mí es incuestionable», explicó el técnico antes de recibir al Tenerife.

Del rival le preocupa su ataque. De los hombres ofensivos dijo que «tienen mucho talento individual y además son muy rápidos en las transiciones». Para él la clave de esta tarde estará en saber manejar los tiempos e intentar tener controlado el esférico. Un estilo de juego que quiere ver sobre el terreno de juego, pero también recordó que «tenemos que alternar las posesiones largas con robar el balón y correr».

José Alberto da cierta importancia a las opciones que ofrecen los contragolpes. «Son opciones para encontrar huecos en la defensa rival», subrayó. En la parcela donde se genera el juego, no estará Nacho Méndez. Un futbolista al que le ofreció la titularidad la pasada semana y que se perderá el choque ante el Tenerife por sanción.

«No me descoloca mucho su ausencia porque buscamos alternativas. Carmona maneja bien la zona exterior, pero también puede jugar por dentro,. Lo mismo que sucede con Robin Lod», explicó sobre las opciones con las que trabajó esta semana -con el mallorquín como volante y el finlandés pegado a la banda derecha- para suplir al luanquín.

Tampoco parece que le obsesione la falta de gol por parte de los delanteros. «Tarde o temprano terminarán marcando», afirmó. También explicó, con cierto tono de broma, por qué esta semana se le vio tan cerca de Blackman y Djurdjevic: «Estuve muy cerca de ellos porque tenemos un problema con el idioma. Me dicen que hablo muy rápido y me acerco a ellos para que capten la idea que tengo de juego».

No perdió el tono jocoso para señalar que la tabla clasificatoria no le preocupa en absoluto. «Nunca la miro. A veces me da vergüenza preguntarle a mis amigos en qué posición nos encontramos porque en realidad solo pienso en el próximo partido», detalló el entrenador.

Antes de abandonar la sala de prensa, el técnico hizo referencia al papel de la cantera en el Sporting. Espeso y Bertín se sumaron al trabajo del equipo, aunque jugarán con el filial. Lo mismo sucede con Pedro Díaz, del que comentó que «está empujando y cerca de poder estar con nosotros».