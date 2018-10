Sporting Sousa: «No hay mal que dure siempre» Sousa, durante un entrenamiento en Mareo. / E. C. El centrocampista asegura que «la culpa no es solo del entrenador, es de todos» ANDRÉS MAESE Gijón Martes, 16 octubre 2018, 13:32

Llegó para transmitir confianza. Esa que le aporta su equipo. «Podemos dar más», explicó el André Sousa, que mostró su lado más optimista en una mañana soleada en Mareo: «No hay mal que dure siempre».

El centrocampista vivió su primera bronca en Gijón. «Ya me había dicho Canella que el público es muy exigente. Nosotros queremos estar con los mejores, para eso he venido aquí. No nos vamos a esconder, venimos a dar la cara para cambiar la dinámica», admitió el futbolista.

Al igual que el resto de sus compañeros, aceptó las críticas. «Es justa la reacción de la gente por el momento que pasamos. Es un sentimiento mutuo porque no estamos contentos. No podemos pasar de cero a cien como hacemos. Pido unión para cambiar la dinámica», afirmó.

También tuvo palabras de apoyo para Baraja. «El entrenador siempre es el centro de las miradas cuando las cosas no van bien, pero el culpable no es solo uno. Hay que estar juntos, trabajamos para salir adelante. Lo más importante es estar juntos y tener calma. Somos ambiciosos y vamos a cambir las cosas», destacó.

