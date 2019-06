El Sporting acaba invicto la fase previa del nacional Los rojiblancos, que jugarán por el título en las finales los días 21 y 22 de este mes, golearon ayer al Campoo MONCHU MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 3 junio 2019, 02:15

El Sporting cerró la fase previa del Campeonato de España benjamín, que finalizó ayer en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, con una contundente victoria sobre Campoo de Enmedio de Cantabria, por 10-0.

El equipo rojiblanco controló el partido en todo momento y no dio opciones en ningún momento a los santanderinos, que no fueron capaces de batir al meta sportinguista Álvaro. Los goles del 'cinco' gijonés fueron obra de Thomé (3), Xune (2), Guti (2), Edu, Álex y Alejandro.

Sporting: Álvaro; Alejandro, Guti, Pablo, Edu -cinco inicial-, Álex, Thomé, Xune, Garci, Yago y Nacho.

Campoo de Enmedio: Iker; Rodrigo, Alonso, Álvaro, Rafa -cinco inicial-, Daniel, Izan y Ángel.

El conjunto rojiblanco acabó invicto este sector después de haber clasificado el pasado sábado en la primera jornada tras imponerse al Coruña, por 6-2, y a La Amistad, por 10-2. El Sporting disputará las finales nacionales los próximos días 21 y 22, también en Las Rozas.