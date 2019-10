Sporting Sporting | Un adelantamiento por la vía estrecha Manu García fue manteado por sus compañeros ayer, antes del inicio del último entrenamiento, por su convocatoria con la selección sub 21. / ARNALDO GARCÍA El Sporting busca en el campo del Fuenlabrada, el menos ancho de Segunda con el de Vallecas, el primer triunfo fuera | José Alberto medita si dar continuidad al once que ganó y convenció ante el Almería o si refrescarlo con algún cambio JAVIER BARRIO GIJÓN. Domingo, 6 octubre 2019, 04:12

Estaba en Suiza Fernando Torres con la Selección cuando se inauguró el estadio del Fuenlabrada. Un jueves de septiembre de 2011, camino al otoño. Desde entonces, la instalación quedó cosida al nombre y primer apellido de 'El Niño' en el más monumental de los homenajes. Se perdió Torres aquel Fuenlabrada-Atlético disputado en este coqueto campo, agobiante para el rival. No es casual la sensación de cercanía con la grada y de las bandas, con las porterías. Sin datos oficiales conocidos, tiene casi tres metros menos de ancho (105 por 65) que la mayor parte de los estadios de Segunda. Solo el Rayo propone también partidos de vía estrecha (100 por 65).

Por ahí quiere adelantar el Sporting, en busca y captura de su primer triunfo a domicilio, relanzado por su rotunda victoria del jueves ante el Almería y llegando con la lengua fuera. Dos días menos de margen que el Fuenlabrada, al que rebasaría con el triunfo por la mejor diferencia de goles, han tenido los gijoneses para preparar el partido. Otra vez se comprime el calendario con encuentro entre semana. Otra vez el Sporting juega de domingo a las doce, habiendo competido de jueves, con su rival precintando ya el pasado martes la jornada nueve.

Esta circunstancia arroja alguna incertidumbre en el once que se batirá hoy en sesión vermú en el monumento futbolístico a Fernando Torres, uno de los vecinos más ilustres de Fuenlabrada. José Alberto tendrá que elegir entre piernas frescas o un once que se ganó por fuerza la continuidad en un brillante último encuentro. O, lo que parece más probable, una solución mixta con mucho de lo segundo y algo, en alguna demarcación puntual, de lo primero. La idea de fondo es seguir dando bola al prometedor Sporting que prendió en la visita del Racing, reagrupado bajo un 4-2-3-1, pero mejorando hoy sus prestaciones de forastero. La corona a una semana en la que el equipo comenzó su particular enmienda a una situación peligrosa. Un segundo triunfo consecutivo espantaría a escobazos las dudas, encaramando al equipo de José Alberto hasta el campo base del 'play off'.

El partido tiene miga, un escenario particular y una alta dosis de dificultad, reñida con el estatus de modesto debutante en la categoría con el que comparece hoy este Fuenlabrada, preñado de viejos roqueros: Biel Rivas, 'Chico' Flores, Oriol Riera y el exrojiblanco Hugo Fraile, histórico autor del primer martillazo de los madrileños en Segunda, entre otros. No ha perdido todavía el Fuenlabrada en su estadio, formando parte de ese selecto club de seis equipos del que también es socio el Sporting. Aunque, por otra parte, en el santuario a Fernando Torres sea irónicamente donde más le cuesta ganar. Con dudas en muchos frentes, la principal para José Alberto se sitúa sobre la compañía de Nacho Méndez. Cristian, que partía de meritorio ante el Almería, finalizó el día en su versión más superlativa y regular. Tanto que pone en cuarentena el regreso a la titularidad de Javi Fuego, descansado y ya con su tobillo a pleno rendimiento. Hay más pujas abiertas en el lateral (Unai o Molinero), en la banda derecha (Carmona, que jugó los noventa minutos ante el Almería, o Traver) y en el ataque (Álvaro o Djurdjevic). Incluso Borja podría tener una puerta abierta para volver en Fuenlabrada.

No entra en estas quinielas el talentoso Manu García, ausencia forzosa en la siguiente selección, con la visita del Alcorcón en la cartelera de El Molinón. Su convocatoria con la sub 21 es innegociable, pese a alguna consulta que se intentó realizar entre bambalinas, motivada por el carácter amistoso del partido de Córdoba contra Alemania. El mediapunta no estará en el regreso del Sporting a Gijón, enrolado ya con el régimen internacional del equipo sub 21 español, con el que se estrenará tras sus brillantes actuaciones con el conjunto rojiblanco. De ahí que nadie ponga en duda su titularidad para el partido de este mediodía en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Salvo sorpresa mayúscula.

Seis meses

Seis largos meses, incluido el verano, han pasado desde la última vez que el Sporting celebró fuera de El Molinón, sin tener en cuenta el trámite administrativo del Reus. Tras su partido más redondo de este incipiente trayecto, los gijoneses tratarán hoy de estirar más la zancada y empezar a asomar la cabeza en el salón de estar del equipo revelación de Segunda. El Fuenlabrada se adentró como un tiro en el profesionalismo, aunque ha perdido algo de fuelle y espontaneidad en sus cinco últimos combates, con solo una victoria. Su director de orquesta, Baldomero Hermoso 'Mere', un defensa gaditano que hizo carrera en Segunda B, ha armado un equipo incómodo para sus oponentes, muy físico y presionante, que saluda en la mayor parte de sus encuentros con un 4-4-2 o 4-2-3-1.

El onubense Hugo Fraile, empadronado tres años en Mareo, tira del carro en Fuenlabrada. Su ascendiente en el ataque no tiene discusión, liderando casi todas las estadísticas ofensivas de los suyos, incluida la de máximo goleador. Es uno de los referentes, imprescindible para 'Mere', con el que lo ha jugado prácticamente todo. También el exoviedista Juanma Marrero, veterano de guerra a sus 36 años y barrera para el adelantamiento por la vía estrecha.