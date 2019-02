«El Sporting merece estar en Primera y lucharemos por ello hasta la última jornada»

Elegidos por Miguel Torrecilla para elevar la electricidad en la parcela ofensiva del Sporting y fomentar su despegue en la clasificación, Aitor García e Ivi López comparten año de nacimiento, algunos rasgos de su juego y el costado izquierdo como punto de partida predilecto. Son dos atacantes «muy buenos en el uno contra uno» que destacan por su capacidad de desborde y «su atrevimiento», como expuso el director deportivo rojiblanco en el boceto de las dos caras nuevas que ayer se estrenaron a las órdenes de José Alberto López.

«Empiezo yo y si tiene que repetir, que repita él», indicó risueño para tomar la palabra Aitor García, refrendando con ese gesto que tiene también fuera del terreno de juego ese atrevimiento al que Torrecilla había aludido segundos antes para describir su desempeño sobre el césped. Una virtud que sufrieron el pasado 10 de octubre los que ahora son sus compañeros con la derrota en el Wanda Metropolitano, escenario de un choque desnivelado con un gol al filo del descanso firmado por el extremo de Giraléon, que participó en 22 de los 23 partidos disputados por su anterior equipo en el presente campeonato liguero.

«Hasta ahora he jugado bastante en el Rayo Majadahonda y vengo bastante bien para cuando el míster vea oportuno», expuso el onubense sobre su rol en la primera mitad de temporada, totalmente distinto al desempeñado por Ivi López. «Ha sido un poco complicado para mí, porque iba a un club que había ascendido y pensaba que iba a tener mucho más protagonismo, pero he tenido muchas lesiones. Lo importante es que ya estoy bien», resumió el atacante madrileño, que tratará de hacer borrón y cuenta nueva para corresponder a la apuesta del club gijonés al acometer su incorporación.

«Fue un poco complicado porque hasta las once de la noche no se supo todo. Estoy muy agradecido a Miguel Torrecilla por la confianza», recordó el atacante moldeado en la cantera del Getafe, que aseguró que no tuvo «ninguna duda» sobre su intención de llegar a Gijón, a pesar de la labor de persuasión ejercida por su excompañero en el Sevilla Atlético Borja Lasso para que compartiesen de nuevo vestuario en el Tenerife. «Estuvo detrás de mí mucho tiempo, pero tenía claro que quería venirme para aquí», confesó el jugador cedido por el Levante, que había suscitado el interés de otros clubes al igual que Aitor García, que jugará lo que queda de campaña en El Molinón a préstamo por el Cádiz y a partir del 1 de julio quedará ligado a la entidad rojiblanca por cuatro temporadas más.

«Es un club grande, que no se merece estar en la categoría en la que está, sino que merece estar en Primera División y vamos a luchar por ello hasta la última jornada», proclamó el extremo onubense, al que su padre inculcó desde niño la importancia de dominar el golpeo con ambas piernas. Por encima de la estabilidad que le brinda la larga duración del contrato firmado, lo que le sedujo para jugar como local en El Molinón fue la ambición por «estar arriba y buscar el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional.

Para ello, los rojiblancos necesitan remontar una desventaja de ocho puntos respecto al sexto clasificado. «Es complicado porque la Segunda tiene equipos muy buenos, pero nada es imposible. Vamos a intentar entrar, porque seguramente con el equipo que tenemos y por cómo se ha reforzado el club yo creo que lo vamos a hacer seguro», expuso Ivi López, con «muchas ganas» de estrenarse en El Molinón, un estadio que, como recordó, tampoco ha pisado como adversario. Su estreno a orillas del Piles permitirá a Torrecilla saciar un viejo deseo.

«Siempre he creído mucho en él», afirmó el director deportivo sportinguista, que siguió de cerca su progresión cuando era el máximo responsable de la parcela deportiva del Betis y el atacante madrileño deslumbraba en el filial sevillista e intentó cerrar su incorporación el pasado verano. Entonces se topó con el escollo de la competencia del Valladolid, que contaba con la ventaja de ofrecerle la posibilidad de iniciar su segundo curso en Primera.

Operación a cuatro bandas

Las negociaciones a contrarreloj para su llegada al Sporting a préstamo por el Levante y el riesgo de que perjudicase el final fructífero de la operación no favorecieron que se fijase una opción de compra para el club rojiblanco, pero Torrecilla sí tiene la voluntad de lograr una fórmula para lograr que la estancia deportiva se extienda más allá de los próximos cinco meses si el rendimiento se corresponde a lo pretendido. «El Sevilla tiene una opción de recompra fijada por él hasta 2021», desveló el salmantino, que matizó que existe «un compromiso» para que las cuatro partes implicadas entablen conversaciones para que la entidad gijonesa se haga con la vía para adquirir los servicios del atacante a título definitivo.

«Decidí venir porque es un equipo muy grande y por la afición que tiene», aseguró Ivi López, que al igual que Aitor García indicó que se encuentra muy cómodo en el flanco izquierdo del ataque, aunque ambos matizaron que están dispuestos a amoldarse a otras posiciones. Ambos indicaron que fueron bien acogidos por un vestuario rojiblanco que el onubense definió como «muy sano, divertido y con ganas de luchar por el objetivo». Una meta a la que Torrecilla, el artífice de sus llegadas, considera que van a contribuir por la facilidad de ambos para repartir asistencias y aportar en el ámbito goleador.