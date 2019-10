Sporting Sporting | Aitor Garcia: «Nunca hemos dudado del míster» Aitor García, en una jugada del partido de este jueves entre el Sporting y el Almería. / ARNALDO GARCÍA «Estamos muy contentos porque Manu vaya con la Sub 21», dice el andaluz ANDRÉS MENÉNDEZ Viernes, 4 octubre 2019, 13:44

Bigoleador en la tarde del jueves, el jugador del SportingAitor Garcia exhibió su felicidad en Mareo. «Nos hacía falta una victoria así», comentó el atacante, que por primera vez en su carrera anotó dos tantos en un mismo partido.« Ayer fue un día especial para mí», reconoce.

Minutos después de conocerse la convocatoria de Manu García con España Sub 21, Aitor expresó la alegría del vestuario: «Estaba en el ordenador del médico y he ido a felicitarlo. Estamos muy contentos porque Manu vaya con la Sub 21 y también porque Nacho haya sido citado en la prelista». Aitor, a su vez, defendió la confianza del grupo en José Alberto. «Nosotros en ningún momento hemos dudado. Confiamos al cien por cien en él», concluyó el andaluz, con la mente puesta ya en Fuenlabrada.