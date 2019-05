Aitor se despide hasta la próxima temporada Aitor García conduce un balón ayer en el número 1 de Mareo. / A. GARCÍA El onubense se recupera de una rotura de fibras y no se quiere precipitar su vuelta | Frente al Cádiz no podrá jugar por el acuerdo de cesión firmado, por lo que el extremo se fija ya en la puesta a punto estival J. BARRIO GIJÓN. Miércoles, 22 mayo 2019, 01:23

Finalmente, salvo un cambio de criterio inesperado, José Alberto no podrá contar el sábado con el extremo Aitor García, quien ayer seguía trabajando sobre el césped del número 1 en la última fase de su recuperación de la rotura fibrilar que sufrió hace varias semanas en el cuádriceps izquierdo. El onubense estaría en plazos para llegar al encuentro, con su regreso estimado en unas cuatro semanas, pero se ha alcanzado el consenso de no forzar al jugador ante el riesgo de que pueda recaer de su lesión. Con la situación clasificatoria del Sporting, sin opciones de pelear por el 'play off' en este desenlace, tampoco hay necesidad para ello.

De confirmarse esta situación, el extremo, a préstamo por el Cádiz hasta el final de la presente temporada, cuando se formalizará su fichaje por el Sporting hasta junio de 2023, en una operación que ha rondado el millón de euros, se despedirá de la competición hasta la próxima temporada. Tras el Albacete, el equipo de José Alberto descansará en la penúltima jornada para cerrar el campeonato regular en El Molinón frente al Cádiz, contra el que no podrá jugar por el acuerdo alcanzado entre clubes. De esta forma, el andaluz estará en perfecta condiciones para la pretemporada.

Curiosamente, la baja de Aitor García coincidió con el desplome del equipo en el último mes de competición, en el que el Sporting solo ha sido capaz de sacar tres puntos de quince posibles, dejándose por el camino sus opciones de pelear en las últimas jornadas por el 'play off'. Aunque su rendimiento ha sido bastante intermitente, los técnicos valoran del onubense su velocidad, dando una mayor verticalidad al sistema, además de su remango en las acciones defensivas, con constantes ayudas a Molinero.

Los servicios médicos retiraron este martes los puntos al guardameta Diego Mariño Alegría y Dani Martín no pudieron concluir el entrenamiento de ayer en Mareo

Álvaro e Ivi López

Más allá de Aitor García, José Alberto tampoco podrá contar en principio con Álvaro Jiménez, que trabajó ayer en el gimnasio por unos problemas musculares, ni con Ivi López, que estuvo en el campo número 1 con Aitor García en un entrenamiento paralelo dirigido por uno de los readaptadores. La sesión del grupo, mientras, no la concluyeron Álex Alegría, ni Dani Martín, que se retiraron en el tramo final del entrenamiento.

Por otra parte, los servicios médicos retiraron los puntos a Diego Mariño tras la operación a la que fue sometido por la fractura de la clavícula izquierda que sufrió en Mallorca. El meta, que fue examinado por Antonio Maestro, ya ha comenzado el proceso de rehabilitación, confiando en estar ya a disposición de José Alberto para el inicio de la temporada. El equipo volverá al trabajo esta mañana a partir de las 10.30 horas.