El Sporting suma tres puntos para crecer (2 - 0)

Tan solo dos minutos de reloj necesitó el Sporting para sumar su primera victoria del 2019. No había trascurrido ni un minuto de juego cuando Nacho Méndez, al primer toque, permitió que Lod pudiera encarar la defensa del Alcorcón con el espacio suficiente para asisitir, con un gran pase, a Uros Djurdjevic. El serbio, al que el nuevo año no le puede sentar mejor, firmó su tercer tanto consecutivo en la Liga.

Muchos no había llegado a su asiento cuando Djrudjevic controló con el pecho y con un sutil remate introdujo el balón en la portería del Alcorcón. No había empezado el choque y el Sporting ya lo estaba ganando. Fue una de las tres sorpresas de la tarde en Gijón.

2 Sporting Mariño; Geraldes, Peybernes, Babin, Canella; Cristian, Nacho Méndez (Sousa, m. 59), Hernán Santana (Blackman, m. 79), Álvaro Jiménez, Robin Lod (Carmona, m. 54) y Djurdjevic. 0 Alcorcón Jiménez; Burgos, Toribio, Dorca, Nono (Sandaza, m. 78), Casadesus, Juan Muñoz (Pereira, m 70), Belvís, Felipe, David Fernández y Sangalli (Galán, m. 73). goles 1-0: m. 1, Djurdjevic. 2-0: m. 46, Robin Lod. árbitro Trujillo Suárez (Canario). Amonestó a Peybernes, Cristian Salvador en el Sporting y a Burgos, Casadesus, Dorca, Felipe en el Alcorcón. incidencias partido disputado en El Molinón.

La primera de ellas llegó con la alineación elegida por José Alberto López. El técnico apostó por el trivote en lugar de actuar con dos delanteros de inicio tal y como había hecho en la mayoría de los encuentros que disputó en casa. Nacho Méndez ocupó el lugar de Sousa en la medular para compañar a Cristian Salvador y Santana, mientras que la titularidad de Robin Lod supuso la primera suplencia de Carlos Carmona en la Liga. Fueron los cambios respecto a la alineación que se utilizó en Albacete.

El equipo se mostró ligeramente superior a su rival durante el primer cuarto de hora, pero no supo encontrar el camino hacia segundo tanto. El centro del campo estuvo rápido y acertado, pero apenas generó peligro y con el paso de los minutos terminó desapareciendo. Algo que le sucede a menudo al Sporting y que le ha llevado a no sumar victorias en las últimas semanas. Ello llevó a que el ritmo de partido y de ocasiones descendiera hasta el punto de que los gijoneses no volvieron a disparar entre los tres palos hasta el segundo acto.

El trivote ayuda a que el Sporting controle más y mejor los partidos, pero pierde presencia ofensiva. Lod no tiene la velocidad necesaria para jugar de extremo, mientras que Álvaro Jiménez es una auténtica incógnita. Unas tardes le sale todo y otras termina por desesperar a la afición por su excesivo protagonismo con el balón.

Por su parte, el Alcorcón lo intentó con buenas triangulaciones en el centro del campo y con un intenso Nono que intentó buscar las cosquillas a Gerlades, pero que si no se encontraba con el portugués, se estrellaba con el muro confeccionado por los centrales rojiblancos.

Una vez más, es inevitable destacar el papel de Babin y de Peybernes. Ello no quiere decir que el Sporting sufriera en exceso en el primer acto, sino que ambos no conceden la más mínima oportunidad a que el adversario pueda llegar a hacerle daño a Diego Mariño.

La tercera sorpresa de la tarde se produjo nada más reanudarse el partido. A los 35 segundos de que el colegiado indicara el comienzo de la segunda parte, Robin Lod ya estaba festejando su gol. Uun despeje inexplicable de Belvís se estrelló en el palo de su portería y el rechace lo aprovechó Lod para dejar prácticamente sentenciado el encuentro.

No se habrá ido contento Cristóbal, técnico del equipo madrileño, de El Molinón. Los dos fallos de concentración de sus jugadores les costó un partido que en rasgos generales fue aburrido. Los rojiblancos se dedicaron a dejar que pasara el tiempo y a buscar una contra para intentar aumentar el marcador.

Lo mejor fue el resultado, que rompe la dinámica rojiblanca en el 2019. El año no comenzó bien para los hombres de José Alberto, que esperan enderezar el rumbo con victorias como la cosechada ante un equipo que se encuentra en la zona de 'play off'. El primero de los objetivos, a corto plazo, marcados por el entrenador se ha cumplido. Ahora la plantilla se preparará para recibir al Deportivo y volver a sumar tres puntos que acerquen al grupo a la zona alta de la clasificación.